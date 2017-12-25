На Київщині чоловік намагався підірвати гранатою 3-ох однокласників

В Вишгородському районі Київської області чоловік намагався підірвати протипіхотною гранатою трьох однокласників.Про це інформує прес-служба ГУНП Київської області.Правоохоронці затримали 63-річного чоловіка, який кинув гранату Ф-1 на приватне подвір’я в селі Нові Петрівці. В результаті вибуху в реанімацію потрапили троє чоловіків-однокласників із травмами різного ступеню тяжкості. За їх життя борються лікарі.З місця події правоохоронці вилучили уламки корпусу гранати та інші речові докази. Також від вибуху загинув пес 53-річного потерпілого господаря.В ході оперативно-розшукових заходів, зокрема опитування свідків, поліцейським вдалося встановити, що до трагедії причетний місцевий житель, який мав конфлікт із власником будинку. Чоловіка затримали впродовж кількох годин.Серед білого дня він під’їхав на авто до свого недруга, переліз через паркан, кинув гранату у будинок та втік. Один з осколків поранив зловмисника. В ході невідкладного обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, окрім закривавленого одягу та змивів крові в автомобілі, поліція вилучила й вогнепальний пристрій. Не зважаючи на беззаперечні докази, свою провину чоловік не визнає.Досудове розслідування триває.