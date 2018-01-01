Волинянка звинувачує лікарів у крадіжці дитини, ті кажуть: не народжувала. ВІДЕО

Марія Сергіюк розповіла, що в неї викрали новонароджену дитину.



НП трапилася у Млинівській центральній районній лікарні, що на Рівненщині, – переконує вона. Каже, що пам’ятає, як народила доньку, а через два дні вона зникла і нині лікарі запевняють, що ні пологів, ні навіть вагітності не було, – йдеться в сюжеті підсумкового випуску новин



У селі Підлозці мешкає подружжя Марії та Віталія Сергіюків. 9 місяців, кажуть, вона очікували на дитину. Наприкінці року, розповідають, Марію повезли народжувати до Млинівської центральної районної лікарні.



«Дівчинку родила. Вага – 3200, 48 сантиметрів. Далі вони мене почали колоти, я їх питала за уколи, але вони сказали, що так треба. Я не знаю, що це за уколи. Потім мені щось робилося, я не знаю що, але в мене дитина була всього два дні», – переконує жінка.



«За дитиною приїхав, вона (жінка, – ред.) щось така неадекватна ходила. Я зразу її в машину – поїхали в поліцію. І потім із поліцією приїхали назад в пологове відділення. А тут мені кажуть, що здай її в дурку, вона неадекватна», – пригадує чоловік.



Після цього, каже Віталій, він не розумів, ні де його дитина, ні що відбувається з дружиною. Марія розповідає, що оговталася, коли вже була вдома.



«Мені сказали, що дитину ніби забрали в Рівне в будинок дитини. Але якби забирали, то дали б мені якийсь папір про мою відмову від дитини. У мене доказів немає жодних, все позабирали. У Рівне дзвонили на УЗД, де я проходила діагностику, сказали, що взагалі не проходила», – розповідає Марія Сергіюк.



Головний лікар медзакладу, де нібито все сталося, Віктор Ковальов показав журнал реєстрації хворих. Згідно із записом, Марія Сергіюк дійсно 23 грудня поступила на лікування у неврологічне відділення. Лікар-невропатолог Микола Бульчак показує медкарту пацієнтки.



«Лежала із діагнозом струс головного мозку. Травма побутова, з її слів, значить одержала вдома. Ніяких претензій ні в кого нема», – розповідає медик.



«Про вагітність вона нічого не говорила і з видимих ознак вагітності не було», – додає він.



Натомість Лілія Ковальова, завідувач акушерсько-гінекологічного відділення, яка, за словами Марії Сергіюк, приймала в неї пологи, жінку пам’ятає. Каже, що проходила лікування у відділенні. «Вона в нас пролікувалася 10 днів і пішла. Правда, це було в кінці листопада. Позичила тут в людей гроші, які не віддала, в аптеці не заплатила і втекла. Вона у нас не народжувала, на обліку не стояла, ніхто її не бачив вагітною», – каже медик.



Такі слова лікаря обурюють сусідів та рідних подружжя. Сімейний лікар Артур Протоєрескул, завідувач місцевої, амбулаторії розповідає, що оглядав Марію Сергіюк.



«Я її оглядав. Термін 30 тижнів вагітності був. Я її направив у Млинівську жіночу консультацію для постановки на облік», – переконує він.



Старша медсестра волинського наркодиспансеру Любов Нінічук, де Марія Сергіюк працювала медсестрою, пригадує, що колега так і не принесла довідку про те, що незабаром стане мамою. У листопаді її довелося звільнити за власним бажанням.



«Ми запитували її: «Марійка, ти стоїш на обліку?» – «Стою». – «Чому ти не несеш лікарняний?» – «Бо мені попала така лікарка, яка мені відмовляє в лікарняному листку». І це вона пішла від нас, мала принести лікарняний листочок, і так вона його і не принесла. Ніхто не міг подумати, що в неї вагітності якоїсь не було», – каже медик.



Куди могла подітися дитина, та чи була вона взагалі, з’ясовують поліцейські. Як повідомив старший слідчий Млинівського райвідділу поліції Роман Придюк, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків розпочато кримінальне провадження.



«Викликані були незалежні експерти, які чекають її, щоб провести експертизу. Це з Києва людина», – говорить Ігор Денисюк, дільничний інспектор Млинівської поліції. Натомість Марія Сергіюк розповіла, що оглядали її рівненські, а не столичні лікарі. Слідчі результатів поки не повідомляють.



Проте лікар-гінеколог Лілія Ковальова телефоном розповіла, що знає результати експертизи. «Жінка проходила судмедекспертизу в Рівному. Порахували вони там, що не було в неї ніяких родів, ні вагітності, і що то в неї така хвороба, вона більше психіатрична, аніж гінекологічна, вона називається «ложная беременность». Жінка собі сама внушила оте все, що вона говорила і за ту вагітність, і за ті роди. Подзвонила вчора до нашого обласного акушер-гінеколога, який був на тій експертизі, і вона мені так сказала», – розповіла Ковальова.



Офіційна версія слідства – згодом.



Сюжет на відео – з 3:45





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишня медсестра Волинського наркодиспансерурозповіла, що в неї викрали новонароджену дитину.НП трапилася у Млинівській центральній районній лікарні, що на Рівненщині, – переконує вона. Каже, що пам’ятає, як народила доньку, а через два дні вона зникла і нині лікарі запевняють, що ні пологів, ні навіть вагітності не було, – йдеться в сюжеті підсумкового випуску новин Суспільного Волині У селі Підлозці мешкає подружжята. 9 місяців, кажуть, вона очікували на дитину. Наприкінці року, розповідають, Марію повезли народжувати до Млинівської центральної районної лікарні.«Дівчинку родила. Вага – 3200, 48 сантиметрів. Далі вони мене почали колоти, я їх питала за уколи, але вони сказали, що так треба. Я не знаю, що це за уколи. Потім мені щось робилося, я не знаю що, але в мене дитина була всього два дні», – переконує жінка.«За дитиною приїхав, вонащось така неадекватна ходила. Я зразу її в машину – поїхали в поліцію. І потім із поліцією приїхали назад в пологове відділення. А тут мені кажуть, що здай її в дурку, вона неадекватна», – пригадує чоловік.Після цього, каже Віталій, він не розумів, ні де його дитина, ні що відбувається з дружиною. Марія розповідає, що оговталася, коли вже була вдома.«Мені сказали, що дитину ніби забрали в Рівне в будинок дитини. Але якби забирали, то дали б мені якийсь папір про мою відмову від дитини. У мене доказів немає жодних, все позабирали. У Рівне дзвонили на УЗД, де я проходила діагностику, сказали, що взагалі не проходила», – розповідає Марія Сергіюк.Головний лікар медзакладу, де нібито все сталося,показав журнал реєстрації хворих. Згідно із записом, Марія Сергіюк дійсно 23 грудня поступила на лікування у неврологічне відділення. Лікар-невропатологпоказує медкарту пацієнтки.«Лежала із діагнозом струс головного мозку. Травма побутова, з її слів, значить одержала вдома. Ніяких претензій ні в кого нема», – розповідає медик.«Про вагітність вона нічого не говорила і з видимих ознак вагітності не було», – додає він.Натомість, завідувач акушерсько-гінекологічного відділення, яка, за словами Марії Сергіюк, приймала в неї пологи, жінку пам’ятає. Каже, що проходила лікування у відділенні. «Вона в нас пролікувалася 10 днів і пішла. Правда, це було в кінці листопада. Позичила тут в людей гроші, які не віддала, в аптеці не заплатила і втекла. Вона у нас не народжувала, на обліку не стояла, ніхто її не бачив вагітною», – каже медик.Такі слова лікаря обурюють сусідів та рідних подружжя. Сімейний лікар, завідувач місцевої, амбулаторії розповідає, що оглядав Марію Сергіюк.«Я її оглядав. Термін 30 тижнів вагітності був. Я її направив у Млинівську жіночу консультацію для постановки на облік», – переконує він.Старша медсестра волинського наркодиспансеру, де Марія Сергіюк працювала медсестрою, пригадує, що колега так і не принесла довідку про те, що незабаром стане мамою. У листопаді її довелося звільнити за власним бажанням.«Ми запитували її: «Марійка, ти стоїш на обліку?» – «Стою». – «Чому ти не несеш лікарняний?» – «Бо мені попала така лікарка, яка мені відмовляє в лікарняному листку». І це вона пішла від нас, мала принести лікарняний листочок, і так вона його і не принесла. Ніхто не міг подумати, що в неї вагітності якоїсь не було», – каже медик.Куди могла подітися дитина, та чи була вона взагалі, з’ясовують поліцейські. Як повідомив старший слідчий Млинівського райвідділу поліції, за фактом неналежного виконання професійних обов'язків розпочато кримінальне провадження.«Викликані були незалежні експерти, які чекають її, щоб провести експертизу. Це з Києва людина», – говорить, дільничний інспектор Млинівської поліції. Натомість Марія Сергіюк розповіла, що оглядали її рівненські, а не столичні лікарі. Слідчі результатів поки не повідомляють.Проте лікар-гінеколог Лілія Ковальова телефоном розповіла, що знає результати експертизи. «Жінка проходила судмедекспертизу в Рівному. Порахували вони там, що не було в неї ніяких родів, ні вагітності, і що то в неї така хвороба, вона більше психіатрична, аніж гінекологічна, вона називається «ложная беременность». Жінка собі сама внушила оте все, що вона говорила і за ту вагітність, і за ті роди. Подзвонила вчора до нашого обласного акушер-гінеколога, який був на тій експертизі, і вона мені так сказала», – розповіла Ковальова.Офіційна версія слідства – згодом.Сюжет на відео – з 3:45

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