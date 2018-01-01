14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає перший заступник генерального директора філії НСТКУ Марія Андрушко (на фото).
Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.
Іменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.
Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.
За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.
Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».
Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.
Також сьогодні відзначається День комп'ютерника. У 1946 році в цей день громадськості вперше був представлений електронний комп'ютер.
Спочатку роботи зі створення обчислювальної машини фінансувала армія США, намагаючись створити спосіб здійсьнення військових розрахунків та програмування військових дій.
Пізніше ж комп'ютери потрапили й до інших сфер нашого життя.
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Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.
Іменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.
Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.
За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.
Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».
Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.
Також сьогодні відзначається День комп'ютерника. У 1946 році в цей день громадськості вперше був представлений електронний комп'ютер.
Спочатку роботи зі створення обчислювальної машини фінансувала армія США, намагаючись створити спосіб здійсьнення військових розрахунків та програмування військових дій.
Пізніше ж комп'ютери потрапили й до інших сфер нашого життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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