На Волині зловили «кабельного» злодія





Як повідомляють в поліції, 30-річний чоловік раніше був затриманий на такому ж злочині та кримінальне справа уже передана до суду, - пише



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюються обставини справи.



Зазначається, що у місті вже неодноразово зловмисники «полюють» на мідь, зрізаючи кабелі з будинків громадян і лишаючи їх без телефонного зв’язку та інтернету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську сьогодні, 13-го лютого близько 7:00 затримали чоловіка, який випалював кабелі з метою подальшої здачі на металобрухт.Як повідомляють в поліції, 30-річний чоловік раніше був затриманий на такому ж злочині та кримінальне справа уже передана до суду, - пише БУГ Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюються обставини справи.Зазначається, що у місті вже неодноразово зловмисники «полюють» на мідь, зрізаючи кабелі з будинків громадян і лишаючи їх без телефонного зв’язку та інтернету.

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