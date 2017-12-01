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На Волині зловили «кабельного» злодія

На Волині зловили «кабельного» злодія
У Нововолинську сьогодні, 13-го лютого близько 7:00 затримали чоловіка, який випалював кабелі з метою подальшої здачі на металобрухт.

Як повідомляють в поліції, 30-річний чоловік раніше був затриманий на такому ж злочині та кримінальне справа уже передана до суду, - пише БУГ.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюються обставини справи.

Зазначається, що у місті вже неодноразово зловмисники «полюють» на мідь, зрізаючи кабелі з будинків громадян і лишаючи їх без телефонного зв’язку та інтернету.

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Теги: крадіжка, кабель
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Коментарі 1
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Неодноразово? Та вже біля року цей безлад! І ніяк не добитись порядку! Вирізають усе що бачать по цілому місту, сил немає...
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