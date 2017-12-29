У зданому будинку ЖК «Парковий квартал» продаються останні двокімнатні квартири*
Сьогодні, 11:34
У другій черзі житлового комплексу «Парковий квартал», що у Ковелі, продаються останні двокімнатні квартири.
«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності, - пише Перший.
Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.
Будинок вже зданий в експлуатацію, тож, придбавши квартиру, в неї можна вселятися одразу.
Загальна площа 2-кімнатної квартири – 62 кв. м.
Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.
У вартість одного квадратного метра житла входять:
- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;
- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;
- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;
- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;
- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;
- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;
- металеві протизламні двері;
- тепла підлога;
- засклені лоджії;
- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.
Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення.
Нагадаємо, до Дня Святого Валентина будівельна компанія «Інвестор» дарує КОЖНОМУ, хто придбає квартиру у будь-якому її житловому комплексі 12,13,14 лютого, сертифікат на романтичну вечерю на двох у ресторані Show BASILIC.
Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!
Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.
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«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності, - пише Перший.
Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.
Будинок вже зданий в експлуатацію, тож, придбавши квартиру, в неї можна вселятися одразу.
Загальна площа 2-кімнатної квартири – 62 кв. м.
Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.
У вартість одного квадратного метра житла входять:
- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;
- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;
- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;
- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;
- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;
- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;
- металеві протизламні двері;
- тепла підлога;
- засклені лоджії;
- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.
Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення.
Нагадаємо, до Дня Святого Валентина будівельна компанія «Інвестор» дарує КОЖНОМУ, хто придбає квартиру у будь-якому її житловому комплексі 12,13,14 лютого, сертифікат на романтичну вечерю на двох у ресторані Show BASILIC.
Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!
Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.
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