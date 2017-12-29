У зданому будинку ЖК «Парковий квартал» продаються останні двокімнатні квартири*





«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності, - пише



Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.







Будинок вже зданий в експлуатацію, тож, придбавши квартиру, в неї можна вселятися одразу.



Загальна площа 2-кімнатної квартири – 62 кв. м.



Схема 2-кімнатної квартири в «Парковому кварталі»



Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.



У вартість одного квадратного метра житла входять:



- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;

- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;

- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;

- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;

- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;

- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;

- металеві протизламні двері;

- тепла підлога;

- засклені лоджії;

- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.



Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення.



Нагадаємо, до Дня Святого Валентина будівельна компанія «Інвестор» дарує КОЖНОМУ, хто придбає квартиру у будь-якому її житловому комплексі 12,13,14 лютого, сертифікат на романтичну вечерю на двох у ресторані Show BASILIC.







Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!



Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другій черзі житлового комплексу «Парковий квартал» , що у Ковелі, продаються останні двокімнатні квартири.«Парковий квартал» від будівельної компанії «Інвестор» - це комплекс п’ятиповерхових будинків, помешкання у яких комфортні, збудовані із дотриманням усіх вимог безпеки та екологічності, - пише Перший Квартири, яких, до речі, на кожному поверсі по чотири, сплановані продумано, з врахуванням потреб сучасності. У кожній оселі – індивідуальне опалення та тепла підлога на кухні, у ванні та санвузлі.Будинок вже зданий в експлуатацію, тож, придбавши квартиру, в неї можна вселятися одразу.Загальна площа 2-кімнатної квартири – 62 кв. м.Вартість двокімнатної квартири в ЖК «Парковий квартал» на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м.У вартість одного квадратного метра житла входять:- внутрішні оздоблювальні роботи, чистова штукатурка і стяжка;- внутрішні сантехнічні роботи з врахуванням вартості приладу обліку води;- металопластикові вікна із двокамерними склопакетами;- сучасний дизайнерський благоустрій: дитячий та спортивний майданчики, велодоріжки, озеленення території;- розводка електромережі, виходи на телебачення, інтернет та сигналізацію у кожній квартирі;- встановлення двоконтурного газового котла Bosch та радіаторів опалення;- металеві протизламні двері;- тепла підлога;- засклені лоджії;- одне паркомісце на одну квартиру, гостьовий паркінг.Крім того, новоспечені власники квартир у «Парковому кварталі» отримають також підвальне приміщення.Нагадаємо, до Дня Святого Валентина будівельна компанія «Інвестор» дарує КОЖНОМУ, хто придбає квартиру у будь-якому її житловому комплексі 12,13,14 лютого, сертифікат на романтичну вечерю на двох у ресторані Show BASILIC.Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.

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