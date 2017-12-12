В День закоханих в «ПортCity» одружуватимуть та роздаватимуть подарунки

Цікаві фотозони, церемонія одруження, подарунки, лабораторія кохання і багато іншого. Усе це підготував торгово-розважальний центр ПортCity для закоханих.У День закоханих усі пари, які завітають в ТРЦ ПортCity зможуть одружитися, отримати свідоцтво про шлюб та цінні подарунки. Початок церемонії о 17 годині 14 лютого. Торгово-розважальний центр ПортCity підготував кількаденний марафон для закоханих. Зокрема, в рамках святкування можна буде освідчитись коханій людині та зробити експрес-церемонію. Молодятам видаватимуть оригінальні посвідчення, а також подарунки. Усіх охочих «одружитися» запрошують 14 лютого на 17 годину на перший поверх ТРЦ. Церемонію проводитиме реєстратор біля весільної арки під акомпонимент маршу Мендельсона. Окрім того, до свята ПортCity підготував аж три святкові фотозони, аби закохані зробили собі незабутні світлини на згадку про святкування.Боулінг клуб StrikeCity підготував неймовірну вечірку на 14 лютого. Організатори обіцяють нереально круту вечірку з подарунками для кожної парочки, розіграшем сертифікату на романтичну вечерю та розважальною порграмою. Початок свята 14 лютого о 20:00 годині.Дитячий розважальний центр FigliMigli запрошує на свято до Дня закоханих. Вечірка Купідона розпочнеться 14 лютого о 18:30. На малюків чекає справжня лабораторія кохання від професора Чудодія Чудодійовича та міс Гармидер. В програмі кумедні ігри, вибухові експерименти і запальні розваги. Початок свята 14 лютого о 18:30. Вхід – вільний.Для усіх, хто шукає затишне місце, аби відсвяткувати День закоханих ресторація «Брама» пропонує смачну кухню та невимушену атмосферу. Вечірка з нагоди свята відбудеться 14 лютого о 19 годині. В програмі конкурси, розваги та подарунки.Кінотеатр PremierCity запрошує закоханих подивитися заключну частину еротичної саги «50 відтінків свободи».Також, на третьому поверсі ТРЦ ПортCity знаходиться дзеркальна фотозона. Закоханим пропонують сфотографуватися там та надіслати світлини на сторінку торгово-розважального центру у Фейсбук. Уже 15 лютого власники найкращих світлин отримують сертифікати на покупки у ПортCity.Окрім того, тут можна вигідно придбати подарунки своїм коханим. Так, чимало магазинів підготували чудові знижки до свята. Придбати подарунки зі знижкою -14% можна у A.Tan та BROCARD ; -20% у Люксоптиці; - 30% у Milavitsa та Mario Bruni; -40% у Jasmine та Bon Marche; -50% уINTERTOP, Isabel Garcia, DRESS CODE, ССС, Лігаспорт, Modiliani, TOM TAILOR та Naf Naf; - 60% у Actors і знижки аж до -70% у Pako Lorente, OLKO, Arber, MOHITO, Medіcine, oodji, Estro, Мегаспорт, Betty Barclay та LTB.