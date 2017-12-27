«Луцьктеплу» можуть відключити світло і газ
Сьогодні, 11:54
ДКП «Луцьктепло» попередили про відключення електроенергії та газу.
Про це стало відомо 13 лютого під час оперативної наради у міській раді.
Директор підприємства Валентина Малютіна розповіла, що «Луцьктеплу» надійшло повідомлення про припинення розподілу газу з 15 лютого та відключення електроенергії з 19 лютого.
За її словами, борг держави перед підприємством за надання субсидій станом на 1 січня становив 108 мільйонів, а за січень додасться ще 42 мільйони. Крім того, за триденну затримку виплати ПДВ на «Луцьктепло» наклали 122 тисячі штрафу.
Малютіна повідомила, що підприємство надзвичайними потугами закриває першочергові платежі і назвала ситуацію критичною.
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Про це стало відомо 13 лютого під час оперативної наради у міській раді.
Директор підприємства Валентина Малютіна розповіла, що «Луцьктеплу» надійшло повідомлення про припинення розподілу газу з 15 лютого та відключення електроенергії з 19 лютого.
За її словами, борг держави перед підприємством за надання субсидій станом на 1 січня становив 108 мільйонів, а за січень додасться ще 42 мільйони. Крім того, за триденну затримку виплати ПДВ на «Луцьктепло» наклали 122 тисячі штрафу.
Малютіна повідомила, що підприємство надзвичайними потугами закриває першочергові платежі і назвала ситуацію критичною.
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