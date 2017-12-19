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Патрульний мав право застосувати зброю для самозахисту, – юрист

Патрульний мав право застосувати зброю для самозахисту, – юрист
Луцький патрульний, який застосував складний ніж для самозахисту, зробив це правомірно, – каже юрист Олег Лягутко.

Про це він розповів Суспільному.Волинь.

Нагадаємо, у Луцьку патрульний поліцейський не при виконанні службових обов’язків поранив лучанина, який розпивав алкоголь у громадському місці. Усе сталося в суботу ввечері у сквері напроти 4-ї гімназії Луцька.

Як розповів старший інспектор патрульної поліції області Олександр Мартинюк, його колега гуляв із собакою, побачив правопорушення та зробив зауваження невідомим. Зі слів патрульного, між молодиками і правоохоронцем виникла сварка, яка переросла у бійку.

«На лавочці дві не відомі особи вживали алкогольні напої. Він як сумлінний поліцейський не зміг пройти повз, підійшов до цих осіб і зробив зауваження, що це заборонено законом. Запропонував їм припинити правопорушення. Оскільки громадян було більше, то це призвело до таких обставин, що Мандзюку Дмитру довелося застосувати складний ніж, який у нього був із собою. Він наніс один удар одному з тих громадян. Після цього правопорушники втекли, але Дмитро Мандзюк побачив на снігу сліди крові і зрозумів, що один із цих громадян може бути поранений. Він кинувся за ними, наздогнав їх, викликав «швидку» і почав йому надавати допомогу», – каже Мартинюк.

Сам Дмитро Мандзюк цю ситуацію не коментує, пояснюючи тим, що триває слідство.

Пораненому хлопцеві 18 років. Нині він перебуває у відділенні ургентної хірургії міської клінічної лікарні. Спілкуватися з журналістами відмовився й заборонив медикам повідомляти про стан його здоров’я.

У прокуратурі області нам повідомили, що за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень патрульним розпочато кримінальне провадження. Дмитро Мандзюк не відсторонений від виконання обов’язків.

Юрист Олег Лягутко каже, що поліцейський мав право використовувати ніж для самозахисту.

«У разі нападу групи осіб, в цьому випадку їх було двоє, застосування зброї або іншого засобу з метою охорони й оборони цілком правомірно і цілком обґрунтовано, оскільки частина 5 статті 36 ККУ передбачає можливість застосовувати навіть зброю у випадку оборони від нападу або озброєної особи, або групи осіб», – каже він.

Нагадаємо, в мережі стартував флешмоб на підтримку патрульного. На своїх сторінках волиняни пишуть дописи із хештегом #право_на_самозахист, а дехто ще й додає хештег #право_на_зауваження.

Сюжет на відео – 0:48

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Теги: патрульна поліція, Луцьк, флешмоб, патрульний, Дмитро Мандзюк, інцидент, варте уваги
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Коментарі 6
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"або озброєної особи, або групи осіб",- тут ключевое слово "озброєної", а чем они были вооружены, бутылкой?
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Молодець, що не пройшов повз, молодець, що застосував ніж для самозахисту.
Тепер, можливо, б#дло подумає, як варто реагувати на зауваження.
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Теперь быдло подумает, разговаривать с мусорком, или сразу на перо ставить...
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який юрист така і відповідь. скоро на майданах вони вас різати у формі почнуть!
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то "герой" зробив зауваження дітям та наніс ЛЕГКІ тілесні ушкодження ножом!!!!
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яка суспільна небезпека від двох українців що випивають по 100 грам? вони зачіпали людей? гвалтували когось? навпаки в парку з собакою і ножем неадекватний робін худ - як швиденько зрозумів що накоїв і втекти не вдасться почав задіювати всі можливості щоб уникнути покарання. немає влади в місті і закону!!!
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