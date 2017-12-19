Патрульний мав право застосувати зброю для самозахисту, – юрист

Олег Лягутко.



Про це він розповів



Нагадаємо, у Луцьку патрульний поліцейський не при виконанні службових обов’язків поранив лучанина, який



Як розповів старший інспектор патрульної поліції області Олександр Мартинюк, його колега гуляв із собакою, побачив правопорушення та зробив зауваження невідомим. Зі слів патрульного, між молодиками і правоохоронцем виникла сварка, яка переросла у бійку.



«На лавочці дві не відомі особи вживали алкогольні напої. Він як сумлінний поліцейський не зміг пройти повз, підійшов до цих осіб і зробив зауваження, що це заборонено законом. Запропонував їм припинити правопорушення. Оскільки громадян було більше, то це призвело до таких обставин, що Мандзюку Дмитру довелося застосувати складний ніж, який у нього був із собою. Він наніс один удар одному з тих громадян. Після цього правопорушники втекли, але Дмитро Мандзюк побачив на снігу сліди крові і зрозумів, що один із цих громадян може бути поранений. Він кинувся за ними, наздогнав їх, викликав «швидку» і почав йому надавати допомогу», – каже Мартинюк.



Сам Дмитро Мандзюк цю ситуацію не коментує, пояснюючи тим, що триває слідство.



Пораненому хлопцеві 18 років. Нині він перебуває у відділенні ургентної хірургії міської клінічної лікарні. Спілкуватися з журналістами відмовився й заборонив медикам повідомляти про



У прокуратурі області нам повідомили, що за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень патрульним розпочато кримінальне провадження. Дмитро Мандзюк не відсторонений від виконання обов’язків.



Юрист Олег Лягутко каже, що поліцейський мав право використовувати ніж для самозахисту.



«У разі нападу групи осіб, в цьому випадку їх було двоє, застосування зброї або іншого засобу з метою охорони й оборони цілком правомірно і цілком обґрунтовано, оскільки частина 5 статті 36 ККУ передбачає можливість застосовувати навіть зброю у випадку оборони від нападу або озброєної особи, або групи осіб», – каже він.



Нагадаємо, в мережі



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