В Україні зростуть ціни на продукти харчування





Такий прогноз озвучив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, - пише



"Яйця вже подешевшали на 2-3 грн/десяток, і ціна на них продовжить знижуватися через зростання пропозиції – з настанням весни кури краще несуться. Вершкове масло поступово дорожчатиме, тому що, як і раніше, зменшується пропозиція молока на ринку", – зазначає Дорошенко.



За словами аграрного фахівця, ціни на сир, сметану і сир стабілізувалися. Водночас, Дорошенко очікує подорожчання борошна приблизно на 1 грн/кг і цукру – на 50-60 коп./кг. Минулого року ціна кілограма борошна вищого ґатунку зросла на 68,5%, або 6,2 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найближчими місяцями зростатимуть ціни на вершкове масло, зате продовжить падати вартість яєць.Такий прогноз озвучив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж, - пише Сьогодні "Яйця вже подешевшали на 2-3 грн/десяток, і ціна на них продовжить знижуватися через зростання пропозиції – з настанням весни кури краще несуться. Вершкове масло поступово дорожчатиме, тому що, як і раніше, зменшується пропозиція молока на ринку", – зазначає Дорошенко.За словами аграрного фахівця, ціни на сир, сметану і сир стабілізувалися. Водночас, Дорошенко очікує подорожчання борошна приблизно на 1 грн/кг і цукру – на 50-60 коп./кг. Минулого року ціна кілограма борошна вищого ґатунку зросла на 68,5%, або 6,2 грн.

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