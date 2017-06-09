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В Україні зростуть ціни на продукти харчування

В Україні зростуть ціни на продукти харчування
В Україні найближчими місяцями зростатимуть ціни на вершкове масло, зате продовжить падати вартість яєць.

Такий прогноз озвучив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, - пише Сьогодні.

"Яйця вже подешевшали на 2-3 грн/десяток, і ціна на них продовжить знижуватися через зростання пропозиції – з настанням весни кури краще несуться. Вершкове масло поступово дорожчатиме, тому що, як і раніше, зменшується пропозиція молока на ринку", – зазначає Дорошенко.

За словами аграрного фахівця, ціни на сир, сметану і сир стабілізувалися. Водночас, Дорошенко очікує подорожчання борошна приблизно на 1 грн/кг і цукру – на 50-60 коп./кг. Минулого року ціна кілограма борошна вищого ґатунку зросла на 68,5%, або 6,2 грн.

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Теги: ціна, продукти
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Коментарі 1
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