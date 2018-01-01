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У місті на Волині водій розтрощив огорожу кладовища і втік

У місті на Волині водій розтрощив огорожу кладовища і втік
Невідомий водій протаранив огорожу Федорівського кладовища у Володимир-Волинському.

Винуватець ДТП зник із місця аварії, – пише Район.Володимир-Волинський.

Про інцидент на щотижневі оперативній нараді розповіла керівник КП «Ритуальна служба» Ганна Кушнірук. Комунальники тепер мізкують, як привести до ладу огорожу.

«Загородити там товстезною бляхою, щоб думав, куди їде...», – прокоментував ситуацію очільник міста Петро Саганюк.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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