У місті на Волині водій розтрощив огорожу кладовища і втік





Винуватець ДТП зник із місця аварії, – пише



Про інцидент на щотижневі оперативній нараді розповіла керівник КП «Ритуальна служба» Ганна Кушнірук. Комунальники тепер мізкують, як привести до ладу огорожу.



«Загородити там товстезною бляхою, щоб думав, куди їде...», – прокоментував ситуацію очільник міста Петро Саганюк.

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