У Луцьку сортуватимуть сміття

У Луцьку провели тендер на закупівлю сміттєсортувальної станції, тож усіх жителів міста просять збирати сміття роздільно.Про це йшлося 13 лютого під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Перший заступник Луцького міського головизвернувся з проханням допомогти у поширенні серед населення інформації про сортування відходів. За його словами, сортування дозволить зменшити до мінімуму навантаження на полігон у Брищі, де вже проводять дегазацію.«Прошу серйозно віднестись до цієї кампанії, адже місто має бути чистим», – сказав він.За кілька місяців планують також розміщення установки, яка вироблятиме електроенергію. До впровадження системи роздільного збору сміття у Луцьку долучиться департамент житлово-комунальних послуг, а популяризацією кампанії займатиметься інформаційний відділ міської ради.