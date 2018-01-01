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У Луцьку сортуватимуть сміття

У Луцьку сортуватимуть сміття
У Луцьку провели тендер на закупівлю сміттєсортувальної станції, тож усіх жителів міста просять збирати сміття роздільно.

Про це йшлося 13 лютого під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад звернувся з проханням допомогти у поширенні серед населення інформації про сортування відходів. За його словами, сортування дозволить зменшити до мінімуму навантаження на полігон у Брищі, де вже проводять дегазацію.

«Прошу серйозно віднестись до цієї кампанії, адже місто має бути чистим», – сказав він.

За кілька місяців планують також розміщення установки, яка вироблятиме електроенергію. До впровадження системи роздільного збору сміття у Луцьку долучиться департамент житлово-комунальних послуг, а популяризацією кампанії займатиметься інформаційний відділ міської ради.

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Теги: сміття
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