У Луцьку сортуватимуть сміття
Сьогодні, 12:51
У Луцьку провели тендер на закупівлю сміттєсортувальної станції, тож усіх жителів міста просять збирати сміття роздільно.
Про це йшлося 13 лютого під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад звернувся з проханням допомогти у поширенні серед населення інформації про сортування відходів. За його словами, сортування дозволить зменшити до мінімуму навантаження на полігон у Брищі, де вже проводять дегазацію.
«Прошу серйозно віднестись до цієї кампанії, адже місто має бути чистим», – сказав він.
За кілька місяців планують також розміщення установки, яка вироблятиме електроенергію. До впровадження системи роздільного збору сміття у Луцьку долучиться департамент житлово-комунальних послуг, а популяризацією кампанії займатиметься інформаційний відділ міської ради.
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Про це йшлося 13 лютого під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад звернувся з проханням допомогти у поширенні серед населення інформації про сортування відходів. За його словами, сортування дозволить зменшити до мінімуму навантаження на полігон у Брищі, де вже проводять дегазацію.
«Прошу серйозно віднестись до цієї кампанії, адже місто має бути чистим», – сказав він.
За кілька місяців планують також розміщення установки, яка вироблятиме електроенергію. До впровадження системи роздільного збору сміття у Луцьку долучиться департамент житлово-комунальних послуг, а популяризацією кампанії займатиметься інформаційний відділ міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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