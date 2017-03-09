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На Волині за допомогою службових собак розкрили майже 300 злочинів

На Волині за допомогою службових собак розкрили майже 300 злочинів
Собаки – повноцінні учасники АТО, кажуть працівники Кінологічного центру Головного управління Національної поліції Волині.

Нині тут працює 25 службових псів. Усі вони треновані: вміють долати перешкоди, шукати зброю, вибухівку, безвісти зниклих людей, а також знешкоджувати злочинців, - пише Суспільне Волинь.

Юрій Сава, молодший інспектор-кінолог, влітку минулого року разом зі німецькою вівчаркою Ліндою проходив службу в АТО. Розповідає, що впевненіше себе почуває в зоні бойових дій разом із нею:

"Ми їхали туди як одне ціле. Я їй довіряю на 100 відсотків, і вона мені. Ми виконували функціональні обов’язки, стояли на блокпостах, їздили по визовах, де могли знаходитись якісь вибухові речовини. В багажнику автомобіля на блокпості, перевіряючи, Лінда вказала, що там знаходяться гранати".

Аби натренувати собаку, потрібен орієнтовно місяць, кажуть кінологи.

"Собака присідає – це умовний знак, що там щось є. Собака працює на певні запахи. Лінда знає 5 запахів. Серед них – тротил, пластит, зброя, порох", - зазначає кінолог.

Торік службові собаки допомогли розкрити майже три сотні злочинів на Волині, кажуть у кінологічному центрі.

"Втік злочинець, собака був задіяний. Знайшов його через 6 кілометрів, собака привів. Він перепливав через річку, переїхали – і був затриманий правопорушник", – розповів старший інспектор Олег Трофімчук.

Працівники поліції кажуть, ці пси – найвідданіші друзі, які довіряють своєму господарю і не залишать у біді.


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Теги: кінологи, собаки, поліція
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