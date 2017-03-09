На Волині за допомогою службових собак розкрили майже 300 злочинів





Нині тут працює 25 службових псів. Усі вони треновані: вміють долати перешкоди, шукати зброю, вибухівку, безвісти зниклих людей, а також знешкоджувати злочинців, - пише



Юрій Сава, молодший інспектор-кінолог, влітку минулого року разом зі німецькою вівчаркою Ліндою проходив службу в АТО. Розповідає, що впевненіше себе почуває в зоні бойових дій разом із нею:



"Ми їхали туди як одне ціле. Я їй довіряю на 100 відсотків, і вона мені. Ми виконували функціональні обов’язки, стояли на блокпостах, їздили по визовах, де могли знаходитись якісь вибухові речовини. В багажнику автомобіля на блокпості, перевіряючи, Лінда вказала, що там знаходяться гранати".



Аби натренувати собаку, потрібен орієнтовно місяць, кажуть кінологи.



"Собака присідає – це умовний знак, що там щось є. Собака працює на певні запахи. Лінда знає 5 запахів. Серед них – тротил, пластит, зброя, порох", - зазначає кінолог.



Торік службові собаки допомогли розкрити майже три сотні злочинів на Волині, кажуть у кінологічному центрі.



"Втік злочинець, собака був задіяний. Знайшов його через 6 кілометрів, собака привів. Він перепливав через річку, переїхали – і був затриманий правопорушник", – розповів старший інспектор Олег Трофімчук.



Працівники поліції кажуть, ці пси – найвідданіші друзі, які довіряють своєму господарю і не залишать у біді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Собаки – повноцінні учасники АТО, кажуть працівники Кінологічного центру Головного управління Національної поліції Волині.Нині тут працює 25 службових псів. Усі вони треновані: вміють долати перешкоди, шукати зброю, вибухівку, безвісти зниклих людей, а також знешкоджувати злочинців, - пише Суспільне Волинь , молодший інспектор-кінолог, влітку минулого року разом зі німецькою вівчаркою Ліндою проходив службу в АТО. Розповідає, що впевненіше себе почуває в зоні бойових дій разом із нею:"Ми їхали туди як одне ціле. Я їй довіряю на 100 відсотків, і вона мені. Ми виконували функціональні обов’язки, стояли на блокпостах, їздили по визовах, де могли знаходитись якісь вибухові речовини. В багажнику автомобіля на блокпості, перевіряючи, Лінда вказала, що там знаходяться гранати".Аби натренувати собаку, потрібен орієнтовно місяць, кажуть кінологи."Собака присідає – це умовний знак, що там щось є. Собака працює на певні запахи. Лінда знає 5 запахів. Серед них – тротил, пластит, зброя, порох", - зазначає кінолог.Торік службові собаки допомогли розкрити майже три сотні злочинів на Волині, кажуть у кінологічному центрі."Втік злочинець, собака був задіяний. Знайшов його через 6 кілометрів, собака привів. Він перепливав через річку, переїхали – і був затриманий правопорушник", – розповів старший інспекторПрацівники поліції кажуть, ці пси – найвідданіші друзі, які довіряють своєму господарю і не залишать у біді.

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