Декретні виплати в Україні: як виплачується соціальна допомога





Про це повідомила провідний експерт соціальних і гендерних програм “Центру Разумкова” Ольга Пищуліна, - пише



"У відповідності до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” право на отримання грошової виплати у зв’язку з вагітністю та пологами у 2018 році має кожна вагітна жінка, але розмір допомоги та порядок її отримання залежатиме від статусу жінки (чи працює жінка, вчиться, є приватним підприємцем, військовослужбовцем або безробітною) та від розміру її доходів", - зазначила вона.



Як уточнила експерт, для працюючих жінок законом передбачено виплати у розмірі 100% від середньої заробітної плати, які надаються одразу за весь період декретної відпустки. Сума декретних виплат залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.



“На жаль, бувають випадки, коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні (на "збереженні" або в зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності). У цьому випадку, у відповідності до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", видається лікарняний, на підставі якого здійснюється виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, а не допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”, — зауважила Пищуліна.



Як додала вона, розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:



50% середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років;

60% середньої зарплати — при страховому стажі 3-5 років;

70% середньої зарплати — при страховому стажі 5-8 років;

100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років.



Допомога тим, хто навчається, - аспірантам, докторантам, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - призначається в розмірі місячної стипендії.



“У цьому випадку жінка самостійно вирішує, що вона буде отримувати: соціальну допомогу або стипендію”, — пояснила експерт.



Фізичні особи - підприємці отримують соціальну допомогу за умови сплати єдиного соціального внеску. Експерт звернула увагу на те, що до 1 січня 2016 року для отримання допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами жінкам - приватним підприємцям треба було сплачувати ЄСВ за збільшеною ставкою.



“Жінки-підприємці не були застрахованими особами і, відповідно, не мали права на отримання лікарняних в період хвороби або в разі виходу у відпустку по вагітності та пологах. На сьогодні для отримання декретних виплат приватному підприємцю достатньо сплачувати ЄСВ і не мати заборгованості”, — наголосила Пищуліна.



Нагадаємо, жінкам, які народили дитину в період з 2004 по 2013 і перебували в декретній відпустці, знову буде зараховуватися трудовий стаж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі вагітні, проте величина виплат залежатиме від статусу жінки та розміру її доходів.Про це повідомила провідний експерт соціальних і гендерних програм “Центру Разумкова” Ольга Пищуліна, - пише УНН "У відповідності до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” право на отримання грошової виплати у зв’язку з вагітністю та пологами у 2018 році має кожна вагітна жінка, але розмір допомоги та порядок її отримання залежатиме від статусу жінки (чи працює жінка, вчиться, є приватним підприємцем, військовослужбовцем або безробітною) та від розміру її доходів", - зазначила вона.Як уточнила експерт, для працюючих жінок законом передбачено виплати у розмірі 100% від середньої заробітної плати, які надаються одразу за весь період декретної відпустки. Сума декретних виплат залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.“На жаль, бувають випадки, коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні (на "збереженні" або в зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності). У цьому випадку, у відповідності до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", видається лікарняний, на підставі якого здійснюється виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, а не допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”, — зауважила Пищуліна.Як додала вона, розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:50% середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років;60% середньої зарплати — при страховому стажі 3-5 років;70% середньої зарплати — при страховому стажі 5-8 років;100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років.Допомога тим, хто навчається, - аспірантам, докторантам, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - призначається в розмірі місячної стипендії.“У цьому випадку жінка самостійно вирішує, що вона буде отримувати: соціальну допомогу або стипендію”, — пояснила експерт.Фізичні особи - підприємці отримують соціальну допомогу за умови сплати єдиного соціального внеску. Експерт звернула увагу на те, що до 1 січня 2016 року для отримання допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами жінкам - приватним підприємцям треба було сплачувати ЄСВ за збільшеною ставкою.“Жінки-підприємці не були застрахованими особами і, відповідно, не мали права на отримання лікарняних в період хвороби або в разі виходу у відпустку по вагітності та пологах. На сьогодні для отримання декретних виплат приватному підприємцю достатньо сплачувати ЄСВ і не мати заборгованості”, — наголосила Пищуліна.Нагадаємо, жінкам, які народили дитину в період з 2004 по 2013 і перебували в декретній відпустці, знову буде зараховуватися трудовий стаж.

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