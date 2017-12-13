У StrikeCity – школа боулінгу





Про це повідомляє прес-служба закладу.



Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, як і всьому, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.



Саме тому StrikeCity започатковує школу боулінгу.



Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.



Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85.

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