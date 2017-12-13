вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У StrikeCity – школа боулінгу

У StrikeCity – школа боулінгу
Щонеділі боулінг-клуб StrikeCity запрошує дітей на навчання. Дізнатися про усі премудрості гри у боулінг можна абсолютно безкоштовно.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, як і всьому, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.

Саме тому StrikeCity започатковує школу боулінгу.

Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.

Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: StrikeCity, боулінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження щодо Палиці
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поклав автомат і взяв пензлик: у Луцьку – філософська виставка картин атовця. ФОТО
13 лютий, 19:10
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого
13 лютий, 19:00
У StrikeCity – школа боулінгу
13 лютий, 18:35
НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження щодо Палиці
13 лютий, 18:25
Сергій Григоренко каже, що не йтиме в мери Луцька
13 лютий, 18:24
Схожі новини
«StrikeCity» запрошує відсвяткувати новорічну ніч у стилі Чикаго «StrikeCity» запрошує відсвяткувати новорічну ніч у стилі Чикаго
13 грудень, 2017, 17:16
У «StrikeCity» - боулінг-вечірка У «StrikeCity» - боулінг-вечірка
11 серпень, 2017, 18:53
«StrikeCity» кличе на великодній батл із боулінгу «StrikeCity» кличе на великодній батл із боулінгу
17 квітень, 2017, 08:20
У StrikeCity – крута вечірка для закоханих* У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*
05 лютий, 06:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому я знов піду на «Доброволець»
13 лютий, 16:44
 2
«Усе життя ми повинні вчитися». Про що говорила нардеп Ольга Бєлькова в Луцьку
13 лютий, 20:15
 1
Бездомні діти, малярія та служіння: як жилось луцьким місіонерам в Африці
13 лютий, 16:35
 1
У Луцьку облаштують нову рекреаційну зону. ПРОЕКТ
13 лютий, 14:56
 1
Понад 800 магістрів СНУ отримали дипломи. ФОТО
13 лютий, 13:49
 1
Медіа
відео
1/8