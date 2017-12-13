У StrikeCity – школа боулінгу
13 лютий, 18:35
Щонеділі боулінг-клуб StrikeCity запрошує дітей на навчання. Дізнатися про усі премудрості гри у боулінг можна абсолютно безкоштовно.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, як і всьому, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.
Саме тому StrikeCity започатковує школу боулінгу.
Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.
Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, як і всьому, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.
Саме тому StrikeCity започатковує школу боулінгу.
Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.
Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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