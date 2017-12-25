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Волинські футболісти здобули кубок в Естонії

Волинські футболісти здобули кубок в Естонії
Футбольна команда «Волинь U-13» перемогла у турнірі «NommeCup», що відбувався у Талліні.

У своїй віковій категорії юні «Хрестоносці» змагалися проти команд з Естонії 10-11 лютого, - повідомляє прес-служба клубу.

У змаганнях окрім місцевих колективів та нашого клубу брали участь також колективи з Фінляндії.

Якщо у першому матчі проти «JKTallinnaKalev» ще були якісь ознаки боротьби (3:1), то у двох наступних поєдинках юні волиняни не залишили ніяких шансів командам «HeliosVoru» (9:0) та «Merkuur-Juunior» (8:0).

У півфіналі змагань підопічні Романа Степанова переграли суперників з «TartuJKTammeka» з рахунком 4:0, а у вирішальному поєдинку впоралися з командою «HarjuJK» - 2:1. Таким чином, юні гравці «Волині U-13» зробили непоганий крок до розвитку перед першим у своїй кар’єрі сезоном у змаганнях ДЮФЛ України.

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Теги: футбол, спорт, фк Волинь
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