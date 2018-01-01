«Усе життя ми повинні вчитися». Про що говорила нардеп Ольга Бєлькова в Луцьку

Ольгою Бєльковою, яка поділилася рецептами успіху.



Публічна лекція відбулася 13 лютого у розважальному центрі «Промінь» в залі кінотеатру «Multiplex» з ініціативи Громадського Руху «СВІДОМІ».



Ольга Бєлькова є випускницею Гарвардського університету та членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.



Перед початком лекції телеведуча та модератор заходу Галина Падалко розповіла про Ольгу Бєлькову і про головні аспекти роботи Громадського Руху «СВІДОМІ».



«Ми займаємося організацією таких зустрічей-лекцій з відомими менторами, спікерами. Також ми займаємось перекладами іноземних спічів, зокрема останнім ми переклали інтерв’ю



Ольга Бєлькова та Галина Падалко



Публічна лекція Ольги Бєлькової також відбулася в рамках проекту фонду Олени Пінчук, який називається «Я зможу».



«Моє життя є тим випадком, коли саме освіта стала для мене найкращою інвестицією у моє подальше життя», - розпочала свій виступ народний депутат.



Варто додати, що у Ольги Бєлькової є три вищі освіти: економічна, юридична та не так давно, як йшлося вище, вона закінчила Гарвард.



Далі лекторка розповідала про історію свого життя. «Я з маленького, симпатичного міста Черкаси, так само як і ви я закінчила школу. Я родом з епохи «до віндоус». У ті часи перспектива, як казали мені мої батьки: «Оля, у тебе буде хороша кар’єра. Ти будеш економістом на якомусь заводі, та буде у тебе зарплата 130 рублів». Проте мене такі перспективи не влаштовували. Тоді мені здавалося, що я буду найкращим суддею у світі», - каже народний депутат.



Ольга Бєлькова



«Коли я вступала до Гарварду від мене очікували кілька есе, робіт-роздумів «Чому я саме хочу сюди вступати», тести та одне інтерв’ю, яке було спрямоване, аби зрозуміти наскільки людина готова до викликів навчання за кордоном», - поділилася спогадами Ольга Бєлькова.



«Освіта це привілеї, які є не доступні усім. Я ніколи не засуджую тих людей, котрі не змогли отримати освіту. Я засуджую тих хто отримав освіту, але не скористався нею в користь собі, та іншим», - вважає народний депутат.



На думку лекторки, освіта повинна бути платною. Аргументувала це тим, що за власну освіту вона заплатила сама. Ольга Бєлькова вважає, що якщо людина буде навчатись за власні кошти, чи кошти батьків, вона буде більше задумуватись, чи потрібна їй ця освіта, та здобуті знання і диплом використає з користю для країни, та самої себе.



«Моя перша робота була фасувальницею масла. Це дуже сильно відкриває очі на реалії. Три місяці попрацюєш, після чого відразу поглиблено вивчаєш англійську мову, щоб більше ніколи не повернутися на завод фасувати масло», - розповіла вона.







Далі Ольга Бєлькова розповіла про гранти на навчання за кордоном.



«Освіта за кордоном – це ще більші привілеї. Це не для всіх, тому що вимоги за кордоном в десятки разів більші, ніж в Україні зараз. Дуже важливо розмежовувати освіту за кордоном та туристичну подорож. Адже це дуже важка робота. Особливо важко те, що ти навчаєшся не на рідній мові, та той факт, що до тебе дуже великі вимоги», - каже народний депутат.



«Також важливим аспектом цих грантів по завершенню навчання за кордоном є повернення та робота в Україні протягом 5 років. Це важливо, тому що це приватні кошти, які генеруються за рахунок доходів в Україні. І спеціалісти, яким надалась така можливість, повинні повернутись до України», - додала лекторка.







Наприкінці заходу організатори влаштували розіграш, який полягав у тому, що слухачі задавали запитання лекторці, і за найцікавіші отримали білети на безкоштовний перегляд фільму в кінотеатрі «Multiplex».



А найголовнішим подарунком була можливість взяти участь в «Шедоудей», під час якого людина зможе провести робочий день з Ольгою Бєльковою та з середини побачити роботу наших парламентарів.



Прийняти участь у «Шедоудей» пощастило студенту Віталію, запитання якого звучало так: «Що важливіше у кар’єрі політика: характер чи освіта? Чому на даний момент так мало молоді готово йти, як у місцеве самоврядування, так і у велику політику?»



Співзасновник «СВІДОМИХ», продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд Live» та громадський діяч Тарас Шкітер В окулярах - активіст «СВІДОМИХ» Євген Мікоян Ольга Бєлькова, Тарас Шкітер, Галина Падалко

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