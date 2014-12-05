Луцька багатоповерхівка увечері залишилася без газу





Це трапилося увечері 13 лютого.



Як повідомили у прес-центрі ПАТ "Волиньгаз", у будинку №6а на проспекті Грушевського один із мешканців допустив помилку під час встановлення газової колонки. Внаслідок цього вода потрапила у труби, якими у будинок постачають блакитне паливо. Працівники "Волиньгазу" припинили подачу газу та працюють над її відновленням.

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