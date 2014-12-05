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Луцька багатоповерхівка увечері залишилася без газу

Луцька багатоповерхівка увечері залишилася без газу
У Луцьку через неправильне поводження з обладнанням багатоповерхівка залишилася без газу.

Це трапилося увечері 13 лютого.

Як повідомили у прес-центрі ПАТ "Волиньгаз", у будинку №6а на проспекті Грушевського один із мешканців допустив помилку під час встановлення газової колонки. Внаслідок цього вода потрапила у труби, якими у будинок постачають блакитне паливо. Працівники "Волиньгазу" припинили подачу газу та працюють над її відновленням.

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Теги: газ, Луцьк, Волиньгаз
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Коментарі 1
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ці ж працівники Волиньгазу влаштували рейвах з планами на колонки. уявіть, що 6 років тому працівник даної служби, проводив заміну старого агрегату, помістивши новий на ТЕ Ж САМЕ МІСЦЕ.
на сьогоднішній день колонку запломбовано, і задля введення її в експлуатацію, потрібно подати заяву, сплативши 600грн. ШІСТСОТ ГРИВЕНЬ. за що???
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