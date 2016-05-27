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На Волині з’явилася «любовна» селфі-зона

На Волині з’явилася «любовна» селфі-зона
У Рожищенській районній бібліотеці для дітей із нагоди прийдешнього дня святого Валентина облаштували селфі-зону.

Про це повідомляє Район. Рожище.

Напередодні Дня закоханих учасники зразкової студії декоративно-прикладного мистецтва «Етюд» Рожищенського БДТ (керівник - Віталій Шевченко) та ARTspace Citrus (керівник - Юлія Каленюк) оформили у Рожищенській районній бібліотеці для дітей селфі-зону.

«Рожищенців та гостей міста запрошують на сердечне селфі у бібліотеку!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: селфі, відпочинок
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