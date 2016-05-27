На Волині з’явилася «любовна» селфі-зона





Про це повідомляє



Напередодні Дня закоханих учасники зразкової студії декоративно-прикладного мистецтва «Етюд» Рожищенського БДТ (керівник - Віталій Шевченко) та ARTspace Citrus (керівник - Юлія Каленюк) оформили у Рожищенській районній бібліотеці для дітей селфі-зону.



«Рожищенців та гостей міста запрошують на сердечне селфі у бібліотеку!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенській районній бібліотеці для дітей із нагоди прийдешнього дня святого Валентина облаштували селфі-зону.Про це повідомляє Район. Рожище Напередодні Дня закоханих учасники зразкової студії декоративно-прикладного мистецтва «Етюд» Рожищенського БДТ (керівник -) та ARTspace Citrus (керівник -) оформили у Рожищенській районній бібліотеці для дітей селфі-зону.«Рожищенців та гостей міста запрошують на сердечне селфі у бібліотеку!» - йдеться у повідомленні.

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