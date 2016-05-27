На Волині з’явилася «любовна» селфі-зона
13 лютий, 21:29
У Рожищенській районній бібліотеці для дітей із нагоди прийдешнього дня святого Валентина облаштували селфі-зону.
Про це повідомляє Район. Рожище.
Напередодні Дня закоханих учасники зразкової студії декоративно-прикладного мистецтва «Етюд» Рожищенського БДТ (керівник - Віталій Шевченко) та ARTspace Citrus (керівник - Юлія Каленюк) оформили у Рожищенській районній бібліотеці для дітей селфі-зону.
«Рожищенців та гостей міста запрошують на сердечне селфі у бібліотеку!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Район. Рожище.
Напередодні Дня закоханих учасники зразкової студії декоративно-прикладного мистецтва «Етюд» Рожищенського БДТ (керівник - Віталій Шевченко) та ARTspace Citrus (керівник - Юлія Каленюк) оформили у Рожищенській районній бібліотеці для дітей селфі-зону.
«Рожищенців та гостей міста запрошують на сердечне селфі у бібліотеку!» - йдеться у повідомленні.
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