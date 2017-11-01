Волинянина за жорстоке зґвалтування бабусі засудили до 4 років
13 лютий, 22:05
Мешканець Маневицького району, який у неприродний спосіб зґвалтував 67-річну жінку, проведе за гратами 4 роки.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Маневицька місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом 29-річним мешканцем села Годомичі Маневицького району.
Так, раніше судимий за зґвалтування чоловік у стані алкогольного сп’яніння в будинку будинку своєї знайомої із застосуванням психічного та фізичного насильства вступив у статеві зносини неприродним способом із 67-річною жінкою.
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 153 КК України та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Наполягаючи на суворішому покаранні, у зв’язку із невідповідністю призначеного покарання тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, прокуратура оскаржуватиме вказаний вирок в апеляційному порядку.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Маневицька місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом 29-річним мешканцем села Годомичі Маневицького району.
Так, раніше судимий за зґвалтування чоловік у стані алкогольного сп’яніння в будинку будинку своєї знайомої із застосуванням психічного та фізичного насильства вступив у статеві зносини неприродним способом із 67-річною жінкою.
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 153 КК України та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Наполягаючи на суворішому покаранні, у зв’язку із невідповідністю призначеного покарання тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, прокуратура оскаржуватиме вказаний вирок в апеляційному порядку.
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