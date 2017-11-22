Спійманого на хабарі працівника СБУ можуть відпустити за 140 тисяч
13 лютий, 22:22
Суд обрав міру запобіжного заходу для працівника СБУ, якого в Луцьку затримали під час одержання хабара обсягом 3 тисячі доларів.
Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
Луцький міськрайонний суд задовольнив клопотання військової прокуратури Луцького гарнізону та обрав оперуповноваженому 2 відділу 6 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив йому 140 тисяч гривень застави.
Окрім того, одного із громадян, який діяв за попередньою змовою у групі з вказаним силовиком, також взято під варту на 60 діб і судом визначено можливість внесення застави в розмірі 105 тисяч гривень.
Нагадаємо, 9 лютого військовою прокуратурою Луцького гарнізону спільно із Луцьким відділом поліції Головного управління Нацполіції України у Волинській області за матеріалами та спільно з внутрішньою безпекою СБУ, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди капітаном СБУ, який діяв за попередньою змовою у групі з трьома громадянами.
Хабар обсягом 3 тис доларів США від представника суб'єкта господарювання призначався за не створення офіцером СБУ штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності цього товариства. Грошові кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення особистих обшуків правопорушників.
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Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
Луцький міськрайонний суд задовольнив клопотання військової прокуратури Луцького гарнізону та обрав оперуповноваженому 2 відділу 6 управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив йому 140 тисяч гривень застави.
Окрім того, одного із громадян, який діяв за попередньою змовою у групі з вказаним силовиком, також взято під варту на 60 діб і судом визначено можливість внесення застави в розмірі 105 тисяч гривень.
Нагадаємо, 9 лютого військовою прокуратурою Луцького гарнізону спільно із Луцьким відділом поліції Головного управління Нацполіції України у Волинській області за матеріалами та спільно з внутрішньою безпекою СБУ, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди капітаном СБУ, який діяв за попередньою змовою у групі з трьома громадянами.
Хабар обсягом 3 тис доларів США від представника суб'єкта господарювання призначався за не створення офіцером СБУ штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності цього товариства. Грошові кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення особистих обшуків правопорушників.
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