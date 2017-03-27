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Переплутали труби: подробиці, чому лучани лишилися без газу

Переплутали труби: подробиці, чому лучани лишилися без газу
У Луцьку на проспекті Грушевського, 6А ремонтники переплутали газові труби та водопровідні. Газову систему багатоповерхівки затопило.

Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 13 лютого, близько 19:00, - пише Волинь24.

За словами керівника Луцького відділення ПАТ «Волиньгаз» Руслана Сахарчука, на п'ятому поверсі в одній із квартир будинку роблять ремонт. Робітники зняли газову колонку, а коли ставили її на місце - переплутали труби.

«Коли колонку ставили на місце, то переплутали вихід газу з виходом води. Вода повністю пішла у газову систему», - зазначив Сахарчук.

Аварію вдалося вчасно ліквідувати, проте будинок лишається без газу і води. У квартирах пошкоджені лічильники і котли, які доведеться міняти, зауважив Руслан Сахарчук.

Наразі аварійники викачують воду з будинку.


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Теги: НП, газ
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