Переплутали труби: подробиці, чому лучани лишилися без газу





Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 13 лютого, близько 19:00, - пише



За словами керівника Луцького відділення ПАТ «Волиньгаз» Руслана Сахарчука, на п'ятому поверсі в одній із квартир будинку роблять ремонт. Робітники зняли газову колонку, а коли ставили її на місце - переплутали труби.



«Коли колонку ставили на місце, то переплутали вихід газу з виходом води. Вода повністю пішла у газову систему», - зазначив Сахарчук.



Аварію вдалося вчасно ліквідувати, проте будинок лишається без газу і води. У квартирах пошкоджені лічильники і котли, які доведеться міняти, зауважив Руслан Сахарчук.



Наразі аварійники викачують воду з будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського, 6А ремонтники переплутали газові труби та водопровідні. Газову систему багатоповерхівки затопило.Надзвичайна подія, 13 лютого, близько 19:00, - пише Волинь24 За словами керівника Луцького відділення ПАТ «Волиньгаз», на п'ятому поверсі в одній із квартир будинку роблять ремонт. Робітники зняли газову колонку, а коли ставили її на місце - переплутали труби.«Коли колонку ставили на місце, то переплутали вихід газу з виходом води. Вода повністю пішла у газову систему», - зазначив Сахарчук.Аварію вдалося вчасно ліквідувати, проте будинок лишається без газу і води. У квартирах пошкоджені лічильники і котли, які доведеться міняти, зауважив Руслан Сахарчук.Наразі аварійники викачують воду з будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію