Переплутали труби: подробиці, чому лучани лишилися без газу
Сьогодні, 00:11
У Луцьку на проспекті Грушевського, 6А ремонтники переплутали газові труби та водопровідні. Газову систему багатоповерхівки затопило.
Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 13 лютого, близько 19:00, - пише Волинь24.
За словами керівника Луцького відділення ПАТ «Волиньгаз» Руслана Сахарчука, на п'ятому поверсі в одній із квартир будинку роблять ремонт. Робітники зняли газову колонку, а коли ставили її на місце - переплутали труби.
«Коли колонку ставили на місце, то переплутали вихід газу з виходом води. Вода повністю пішла у газову систему», - зазначив Сахарчук.
Аварію вдалося вчасно ліквідувати, проте будинок лишається без газу і води. У квартирах пошкоджені лічильники і котли, які доведеться міняти, зауважив Руслан Сахарчук.
Наразі аварійники викачують воду з будинку.
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Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 13 лютого, близько 19:00, - пише Волинь24.
За словами керівника Луцького відділення ПАТ «Волиньгаз» Руслана Сахарчука, на п'ятому поверсі в одній із квартир будинку роблять ремонт. Робітники зняли газову колонку, а коли ставили її на місце - переплутали труби.
«Коли колонку ставили на місце, то переплутали вихід газу з виходом води. Вода повністю пішла у газову систему», - зазначив Сахарчук.
Аварію вдалося вчасно ліквідувати, проте будинок лишається без газу і води. У квартирах пошкоджені лічильники і котли, які доведеться міняти, зауважив Руслан Сахарчук.
Наразі аварійники викачують воду з будинку.
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Коментарі 1
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