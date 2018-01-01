Біля Луцька у маршрутки на ходу відпало колесо
Сьогодні, 12:24
Під час руху у маршрутки "Луцьк-Дубище" відвалилось колесо.
Пригода трапилась у середу, 14 лютого, близько 9:00 у селі Княгининок, біля повороту на об'їздну, - пише Волинь24.
Як розповіли пасажири, колесо відвалоилось тоді, коли водій став гальмувати біля зупинки.
"Я дуже перелякалась, думали перевернемось. До цього часу руки трусяться", - сказала літня пасажирка.
За словами водія, в маршрутці були тільки "сидячі" пасажири, тобто вона була неповною.
А на запитання про причину поломки відповідає: "повідривало шпильки".
Водій емоційно пояснював причину поломки, звалюючи вину на "тих, хто робив це автобус".
"Руки б їм повідривати", - зазначив він.
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Пригода трапилась у середу, 14 лютого, близько 9:00 у селі Княгининок, біля повороту на об'їздну, - пише Волинь24.
Як розповіли пасажири, колесо відвалоилось тоді, коли водій став гальмувати біля зупинки.
"Я дуже перелякалась, думали перевернемось. До цього часу руки трусяться", - сказала літня пасажирка.
За словами водія, в маршрутці були тільки "сидячі" пасажири, тобто вона була неповною.
А на запитання про причину поломки відповідає: "повідривало шпильки".
Водій емоційно пояснював причину поломки, звалюючи вину на "тих, хто робив це автобус".
"Руки б їм повідривати", - зазначив він.
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Коментарі 1
гайки на колесі були не дотягнуті! Ото і відриває шпильки.
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