вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля Луцька у маршрутки на ходу відпало колесо

Біля Луцька у маршрутки на ходу відпало колесо
Під час руху у маршрутки "Луцьк-Дубище" відвалилось колесо.

Пригода трапилась у середу, 14 лютого, близько 9:00 у селі Княгининок, біля повороту на об'їздну, - пише Волинь24.

Як розповіли пасажири, колесо відвалоилось тоді, коли водій став гальмувати біля зупинки.

"Я дуже перелякалась, думали перевернемось. До цього часу руки трусяться", - сказала літня пасажирка.

За словами водія, в маршрутці були тільки "сидячі" пасажири, тобто вона була неповною.

А на запитання про причину поломки відповідає: "повідривало шпильки".

Водій емоційно пояснював причину поломки, звалюючи вину на "тих, хто робив це автобус".

"Руки б їм повідривати", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
гайки на колесі були не дотягнуті! Ото і відриває шпильки.
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Заслабів санаторій комусь». У Волиньраді - «політичні ігри» через посаду директора «Проліска»
Сьогодні, 12:40
Помер волинянин, якому збирали кошти на пересадку серця
Сьогодні, 12:27
Біля Луцька у маршрутки на ходу відпало колесо
Сьогодні, 12:24
У Польщі працедавець «викинув» хвору українку з інсультом на вулицю
Сьогодні, 12:21
Волинянина покарають за брагу. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
Біля міськради зіткнулися вантажівка і легковик Біля міськради зіткнулися вантажівка і легковик
Сьогодні, 00:35
У центрі Луцька - вечірня аварія У центрі Луцька - вечірня аварія
13 лютий, 20:43
На трасі Львів – Луцьк бус збив пішохода На трасі Львів – Луцьк бус збив пішохода
13 лютий, 16:13
У місті на Волині водій розтрощив огорожу кладовища і втік У місті на Волині водій розтрощив огорожу кладовища і втік
13 лютий, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
Сьогодні, 08:08
 3
Чому я знов піду на «Доброволець»
13 лютий, 16:44
 2
«Усе життя ми повинні вчитися». Про що говорила нардеп Ольга Бєлькова в Луцьку
13 лютий, 20:15
 1
Бездомні діти, малярія та служіння: як жилось луцьким місіонерам в Африці
13 лютий, 16:35
 1
У Луцьку облаштують нову рекреаційну зону. ПРОЕКТ
13 лютий, 14:56
 1
Медіа
відео
1/8