Біля Луцька у маршрутки на ходу відпало колесо





Пригода трапилась у середу, 14 лютого, близько 9:00 у селі Княгининок, біля повороту на об'їздну, - пише



Як розповіли пасажири, колесо відвалоилось тоді, коли водій став гальмувати біля зупинки.



"Я дуже перелякалась, думали перевернемось. До цього часу руки трусяться", - сказала літня пасажирка.



За словами водія, в маршрутці були тільки "сидячі" пасажири, тобто вона була неповною.



А на запитання про причину поломки відповідає: "повідривало шпильки".



Водій емоційно пояснював причину поломки, звалюючи вину на "тих, хто робив це автобус".



"Руки б їм повідривати", - зазначив він.



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