На Волині ще одну школу закрили на карантин





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Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Шацької РДА, з 13 лютого на карантин закрили ЗОШ І-ІІ ст. села Грабове. У школі з 48 учнів захворіли 12 дітей, що становить 25% (епідемічний поріг - 20%). Поки що діти перебуватимуть на вимушених канікулах до кінця цього тижня.



Нагадаємо, що минулого тижня на карантин закрили НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. школа-дитсадок» с.Мельники. Але вже з початком цього тижня в школі навчання відновилося.

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