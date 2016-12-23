На Волині ще одну школу закрили на карантин
Сьогодні, 11:13
У Шацькому районі через підвищений відсоток захворюваності дітей на ГРВІ ще одну школу закрили на карантин.
Про це повідомляє «Район. Шацьк».
Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Шацької РДА, з 13 лютого на карантин закрили ЗОШ І-ІІ ст. села Грабове. У школі з 48 учнів захворіли 12 дітей, що становить 25% (епідемічний поріг - 20%). Поки що діти перебуватимуть на вимушених канікулах до кінця цього тижня.
Нагадаємо, що минулого тижня на карантин закрили НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. школа-дитсадок» с.Мельники. Але вже з початком цього тижня в школі навчання відновилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Район. Шацьк».
Як повідомили у відділі освіти, молоді та спорту Шацької РДА, з 13 лютого на карантин закрили ЗОШ І-ІІ ст. села Грабове. У школі з 48 учнів захворіли 12 дітей, що становить 25% (епідемічний поріг - 20%). Поки що діти перебуватимуть на вимушених канікулах до кінця цього тижня.
Нагадаємо, що минулого тижня на карантин закрили НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. школа-дитсадок» с.Мельники. Але вже з початком цього тижня в школі навчання відновилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани в гаражі виготовляли сурогат
Сьогодні, 11:49
У Львові підпалили відділення «Сбербанку»
Сьогодні, 11:27
На Волині ще одну школу закрили на карантин
Сьогодні, 11:13
У волинянина на автостанції вилучили холодну зброю
Сьогодні, 11:11
Волинянин, який ледь не вбив дружину, виявився психічно хворим
Сьогодні, 11:04