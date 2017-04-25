У Львові підпалили відділення «Сбербанку»





Про це повідомляє



Очевидці події кажуть, що підпал вчинили двоє невідомих – чоловік та жінка у червоному верхньому одязі. Вони розбили скло приміщення та кинули всередину запальну суміш, що й спричинила загоряння. О 6.30 пожежу вдалося ліквідувати, втім згоріло близько 5 кв.м та 1 робоче приміщення.



«На територію викликали правоохоронців, які вже розпочали розслідування справи» – інформує керівник прес-служби патрульної поліції Львова Катерина Рибій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові сьогодні, 14 лютого, трапилася пожежа у «Сбербанку Росії».Про це повідомляє Вголос з посиланням на Варта 1.Очевидці події кажуть, що підпал вчинили двоє невідомих – чоловік та жінка у червоному верхньому одязі. Вони розбили скло приміщення та кинули всередину запальну суміш, що й спричинила загоряння. О 6.30 пожежу вдалося ліквідувати, втім згоріло близько 5 кв.м та 1 робоче приміщення.«На територію викликали правоохоронців, які вже розпочали розслідування справи» – інформує керівник прес-служби патрульної поліції Львова

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