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У Львові підпалили відділення «Сбербанку»

У Львові підпалили відділення «Сбербанку»
У Львові сьогодні, 14 лютого, трапилася пожежа у «Сбербанку Росії».

Про це повідомляє Вголос з посиланням на Варта 1.

Очевидці події кажуть, що підпал вчинили двоє невідомих – чоловік та жінка у червоному верхньому одязі. Вони розбили скло приміщення та кинули всередину запальну суміш, що й спричинила загоряння. О 6.30 пожежу вдалося ліквідувати, втім згоріло близько 5 кв.м та 1 робоче приміщення.

«На територію викликали правоохоронців, які вже розпочали розслідування справи» – інформує керівник прес-служби патрульної поліції Львова Катерина Рибій.


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Теги: підпал, Сбербанк, Львів
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