На Волині у школяра поцупили телефон, коли той катався на санчатах





Так, до поліції вчора, 13 лютого, звернулася матір неповнолітнього Максима, у котрого о 17:30 вкрали мобільний телефон Lenovo, - пише



Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що у парку поблизу спорткомплексу «Олімп», коли 12-річний Максим катався на санчатах із його кишені випав телефон, яким заволодів невідомий високого зросту чоловік, одягнений у сіру куртку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідомий чоловік викрав у школяра мобільний телефон.Так, до поліції вчора, 13 лютого, звернулася матір неповнолітнього Максима, у котрого о 17:30 вкрали мобільний телефон Lenovo, - пише Володимир.медіа Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що у парку поблизу спорткомплексу «Олімп», коли 12-річний Максим катався на санчатах із його кишені випав телефон, яким заволодів невідомий високого зросту чоловік, одягнений у сіру куртку.

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