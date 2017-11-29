На Волині у школяра поцупили телефон, коли той катався на санчатах
Сьогодні, 11:52
У Володимирі-Волинському невідомий чоловік викрав у школяра мобільний телефон.
Так, до поліції вчора, 13 лютого, звернулася матір неповнолітнього Максима, у котрого о 17:30 вкрали мобільний телефон Lenovo, - пише Володимир.медіа.
Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що у парку поблизу спорткомплексу «Олімп», коли 12-річний Максим катався на санчатах із його кишені випав телефон, яким заволодів невідомий високого зросту чоловік, одягнений у сіру куртку.
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Так, до поліції вчора, 13 лютого, звернулася матір неповнолітнього Максима, у котрого о 17:30 вкрали мобільний телефон Lenovo, - пише Володимир.медіа.
Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що у парку поблизу спорткомплексу «Олімп», коли 12-річний Максим катався на санчатах із його кишені випав телефон, яким заволодів невідомий високого зросту чоловік, одягнений у сіру куртку.
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Коментарі 1
"Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що ... 12-річний Максим катався на санчатах"....ржунімагу
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