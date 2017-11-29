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На Волині у школяра поцупили телефон, коли той катався на санчатах

На Волині у школяра поцупили телефон, коли той катався на санчатах
У Володимирі-Волинському невідомий чоловік викрав у школяра мобільний телефон.

Так, до поліції вчора, 13 лютого, звернулася матір неповнолітнього Максима, у котрого о 17:30 вкрали мобільний телефон Lenovo, - пише Володимир.медіа.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що у парку поблизу спорткомплексу «Олімп», коли 12-річний Максим катався на санчатах із його кишені випав телефон, яким заволодів невідомий високого зросту чоловік, одягнений у сіру куртку.

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Теги: крадіжка, телефон
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"Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що ... 12-річний Максим катався на санчатах"....ржунімагу
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