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Лучани в гаражі виготовляли сурогат

Лучани в гаражі виготовляли сурогат
В одному з Луцьких гаражів виявили незаконне виробництво алкогольної продукції.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.

Співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого викрито незаконну діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що організована злочинна група осіб, зокрема організатор та троє співвиконавців, в гаражних приміщеннях одного з районів Луцька налагодили та забезпечили незаконну діяльність цеху з масового виробництва підробленої лікеро-горілчаної продукції, у вкрай неприйнятних санітарних умовах.

Під час проведення обшуків правоохоронцями було виявлено та вилучено пластмасові бочки та пляшки, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, підроблені марки акцизного податку, а також два транспортні засоби, які використовувалися членами організованої групи для незаконної діяльності.

Окрім того, вилучено порожню тару, лійки, корки, етикетки та шланги, які використовувались для виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції і розведення спирту. На всі вилучені товарно-матеріальні цінності судом накладено арешт.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрано достатню кількість доказів для оголошення підозри членам організованої злочинної групи у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 2 ст.204 (незаконне виготовлення організованою групою осіб алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів).

За результатами досудового розслідування матеріали кримінального провадження скеровано до Луцького міськрайонного суду з обвинувальним актом. Відповідальність за вказаний злочин передбачає накладення штрафу в розмірі до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 000 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

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Теги: сурогат, алкоголь
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