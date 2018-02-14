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Мера Одеси та його заступника затримали в аеропорту «Бориспіль»

Мера Одеси та його заступника затримали в аеропорту «Бориспіль»
Мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

Як повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, вранці 14 лютого Труханов прилетів із Варшави в аеропорт «Бориспіль», де його затримали прикордонники і передали співробітникам НАБУ. Труханову також відразу вручили підозру.

«Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора. Приїхали представники НАБУ, які вручили йому підозру», - сказав Слободян.

Також в «Борисполі» затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана. Цю інформацію Українській правді підтвердили в НАБУ. За інформацією УП, він прибув з Ізраїлю.

Журналіст Наталя Седлецька в свою чергу на своїй сторінці Facebook повідомила, що він прилетів з Тель-Авіва. За її інформацією, прикордонники затримали його для передачі співробітниками НАБУ, які мають вручити Вугельману підозру.

Як відомо, 13 лютого НАБУ доставила в мерію Одеси повідомлення про підозру меру міста Геннадію Труханову та чотирьом його підлеглим. Пізніше у НАБУ офіційно підтвердили факт повідомлення підозри.

8 лютого одеському міському голові продовжили неоплачувану відпустку до 11 лютого.

У цілому Труханов був відсутній в Одесі понад 1,5 місяці – з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка.

Спочатку мер планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін. Із Греції він полетів до швейцарського Давосу, де мав перебувати до 28 січня.

Відсутність Труханова пов'язували із активізацією роботи НАБУ у "справі Краяна".

23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова два опечатаних пакети з документами.

Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу «Краян» за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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Теги: Геннадій Труханов, Одеса, Павло Вугельман
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