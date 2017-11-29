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Волинянина покарають за брагу. ФОТО

Волинянина покарають за брагу. ФОТО
У селі Грушівка Ковельського району в будинку місцевого мешканця правоохоронці виявили 40 літрів браги для виготовлення самогону.

Правопорушнику загрожує до 170 гривень штрафу, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

На волинянина поліцейські склали адміністративний протокол. Вилучену рідину правоохоронці знищили на місці.

Волинянина покарають за брагу. ФОТО
Волинянина покарають за брагу. ФОТО

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Теги: брага, волинянин
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