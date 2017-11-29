Волинянина покарають за брагу. ФОТО





Правопорушнику загрожує до 170 гривень штрафу, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.



На волинянина поліцейські склали адміністративний протокол. Вилучену рідину правоохоронці знищили на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грушівка Ковельського району в будинку місцевого мешканця правоохоронці виявили 40 літрів браги для виготовлення самогону.Правопорушнику загрожує до 170 гривень штрафу, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.На волинянина поліцейські склали адміністративний протокол. Вилучену рідину правоохоронці знищили на місці.

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