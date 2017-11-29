Волинянина покарають за брагу. ФОТО
Сьогодні, 12:17
У селі Грушівка Ковельського району в будинку місцевого мешканця правоохоронці виявили 40 літрів браги для виготовлення самогону.
Правопорушнику загрожує до 170 гривень штрафу, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
На волинянина поліцейські склали адміністративний протокол. Вилучену рідину правоохоронці знищили на місці.
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Правопорушнику загрожує до 170 гривень штрафу, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
На волинянина поліцейські склали адміністративний протокол. Вилучену рідину правоохоронці знищили на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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