Помер волинянин, якому збирали кошти на пересадку серця

Віталій Семенюк (на фото), якому



Про це Наталія Попова.



Вона повідомила, що чоловік помер 8 лютого, не дочекавшись рішення відповідної комісії.39-річний чоловік з села Дубове Ковельського району раніше працював водієм швидкої допомоги. Без батька лишилося двоє синів.



«Він чекав трансплантації серця... Він мав законодавчо підтверджене право на трансплантацію за кордоном і на державне фінансування - в Україні таким пацієнтам сьогодні не можуть допомогти!! Ми зібрали всі документи... Документи Семенюка на Комісію в МОЗ були подані ще в грудні 2017р... Клініка в Білорусії підтвердила, що береться за лікування Віталія і виставила рахунок в 100 000$...



В БЮДЖЕТІ ГРОШІ НА ТАКИХ ПАЦІЄНТІВ Є!! МИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ЧЕКАЛИ РІШЕННЯ КОМІСІЇ МОЗ... Комісії , яка так і не змогла зібратися 43 дні цього року... Напевно у Голови Комісії, заступника Міністра пана ЛІНЧЕВСЬКОГО були справи більш важливі, ніж спасіння життя важкохворих людей, яким не можуть допомогти в Україні…», - пише волонтерка.



«Що це? Халатність? Байдужість? Непрофесіоналізм? Або така жорстока економія бюджетних коштів за рахунок смертей пацієнтів?! ДІТЯМ І ДРУЖИНІ СЕМЕНЮКА ПОЯСНІТЬ, пане Лінчевський! Чому Ви не зібрали Комісію?! Чому помер їх рідний тато?! Сьогодні таких, як наш Віталій Семенюк, в черзі СМЕРТІ МОЗ багато», - йдеться у дописі.



Волонтерка пише, що люди вимагають негайних зборів комісії, яка може дати шанс на життя сотням українців. Адже із Держбюджету на лікування важкохворих українців виділяють 398 мільйонів гривень Однак без зборів важкохворих людей не ставлять в чергу і не ухвалюють рішення на сплату лікування.



«Скільки ЩЕ має померти людей, щоб чиновники Міністерства охорони здоров'я України нарешті зібрали спеціальну Комісію та направили всіх важкохворих пацієнтів на необхідне лікування за кордоном?» - питає волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Ковельського району(на фото), якому збирали кошти на трансплантацію серця, помер, не дочекавшись рішення комісії Міністерства охорони здоров’я з питань направлення на лікування за кордон.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала волонтеркаВона повідомила, що чоловік помер 8 лютого, не дочекавшись рішення відповідної комісії.39-річний чоловік з села Дубове Ковельського району раніше працював водієм швидкої допомоги. Без батька лишилося двоє синів.«Він чекав трансплантації серця... Він мав законодавчо підтверджене право на трансплантацію за кордоном і на державне фінансування - в Україні таким пацієнтам сьогодні не можуть допомогти!! Ми зібрали всі документи... Документи Семенюка на Комісію в МОЗ були подані ще в грудні 2017р... Клініка в Білорусії підтвердила, що береться за лікування Віталія і виставила рахунок в 100 000$...В БЮДЖЕТІ ГРОШІ НА ТАКИХ ПАЦІЄНТІВ Є!! МИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ЧЕКАЛИ РІШЕННЯ КОМІСІЇ МОЗ... Комісії , яка так і не змогла зібратися 43 дні цього року... Напевно у Голови Комісії, заступника Міністра пана ЛІНЧЕВСЬКОГО були справи більш важливі, ніж спасіння життя важкохворих людей, яким не можуть допомогти в Україні…», - пише волонтерка.«Що це? Халатність? Байдужість? Непрофесіоналізм? Або така жорстока економія бюджетних коштів за рахунок смертей пацієнтів?! ДІТЯМ І ДРУЖИНІ СЕМЕНЮКА ПОЯСНІТЬ, пане Лінчевський! Чому Ви не зібрали Комісію?! Чому помер їх рідний тато?! Сьогодні таких, як наш Віталій Семенюк, в черзі СМЕРТІ МОЗ багато», - йдеться у дописі.Волонтерка пише, що люди вимагають негайних зборів комісії, яка може дати шанс на життя сотням українців. Адже із Держбюджету на лікування важкохворих українців виділяють 398 мільйонів гривень Однак без зборів важкохворих людей не ставлять в чергу і не ухвалюють рішення на сплату лікування.«Скільки ЩЕ має померти людей, щоб чиновники Міністерства охорони здоров'я України нарешті зібрали спеціальну Комісію та направили всіх важкохворих пацієнтів на необхідне лікування за кордоном?» - питає волонтерка.

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