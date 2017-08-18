У «FigliMigli» знижка 20% у кафе на все меню*

Для гостей, які відпочивають у ігровій зоні, дитячий розважальний центр «FigliMigli» підготував акційну пропозицію на страви з меню.Усі, хто має квиток в ігрову зону «FigliMigli» та пред’явить його в кафе отримають -20% на усе меню. Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.Окрім того, щонеділі з 13 години у дитячому розважальному центрі FigliMigli безкоштовна анімація для дітей. Тож малюків та батьків запрошують вигідно відпочити.