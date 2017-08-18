У «FigliMigli» знижка 20% у кафе на все меню*
14 лютий, 17:29
Для гостей, які відпочивають у ігровій зоні, дитячий розважальний центр «FigliMigli» підготував акційну пропозицію на страви з меню.
Усі, хто має квиток в ігрову зону «FigliMigli» та пред’явить його в кафе отримають -20% на усе меню. Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
Окрім того, щонеділі з 13 години у дитячому розважальному центрі FigliMigli безкоштовна анімація для дітей. Тож малюків та батьків запрошують вигідно відпочити.
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Усі, хто має квиток в ігрову зону «FigliMigli» та пред’явить його в кафе отримають -20% на усе меню. Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
Окрім того, щонеділі з 13 години у дитячому розважальному центрі FigliMigli безкоштовна анімація для дітей. Тож малюків та батьків запрошують вигідно відпочити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Лохі ви где.
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