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У «FigliMigli» знижка 20% у кафе на все меню*

У «FigliMigli» знижка 20% у кафе на все меню*
Для гостей, які відпочивають у ігровій зоні, дитячий розважальний центр «FigliMigli» підготував акційну пропозицію на страви з меню.

Усі, хто має квиток в ігрову зону «FigliMigli» та пред’явить його в кафе отримають -20% на усе меню. Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.

Окрім того, щонеділі з 13 години у дитячому розважальному центрі FigliMigli безкоштовна анімація для дітей. Тож малюків та батьків запрошують вигідно відпочити.

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Теги: «FigliMigli», свято
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Коментарі 1
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