«Заслабів санаторій комусь». У Волиньраді - «політичні ігри» через посаду директора «Проліска»

У Волинській обласній раді депутати обурені тим, що питання продовження контракту директору санаторію «Пролісок»(на фото) обговорюють в день закінчення угоди.Про це йшлося 14 лютого під час засідання постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.Член комісіївисловив обурення, що це питання обговорюється у день закінчення контракту.«Ми знову починаємо оці ігри, які ні до чого доброго не приводять. Ви що не знали, що 14-го в «Проліску» закінчується контракт?» - звернувся Кравчук до голови комісії, наголосивши, що такі речі треба робити завчасно, за три місяці чи півроку. Він навів приклади аналогічних ситуацій, які траплялися з онкодиспансером та краєзнавчим музеєм.«Доводимо своїми руками «Пролісок» до стану як був у «Турії» і «Лісовій пісні», душимо», - сказав Кравчук.Голова фракції «УКРОПу» у Волиньрадіна це відповів, що існує конкурсна комісія, яка мала б займатись цими питаннями. Він додав, що керівник сама могла б написати заяву, щоб переглянули контракт і оголосили конкурс.Натомість Святослав Кравчук став на захист Касарди. Мовляв, чому вона має писати якісь заяви, адже цим має займатись обласна рада. Він запропонував продовжити термін контракту на рік і в належний термін провести конкурс.Його колега Сергій Слабенко повідомив, що такі питання мають вирішуватись на сесії, а у міжсесійний період повноваження покладаються на голову обласної ради, за його відсутності – на заступників. Він додав, що відповідно до закону, якщо не було конкурсу, а термін контракту завершується, угоду треба продовжувати.Натомість В'ячеслав Рубльов наполягав на тому, щоб Валентина Касарда була виконуючим обов’язки, а конкурс на її заміщення оголосити через три місяці.Під час засідання виникла суперечка щодо доцільності такої пропозиції.танаполягали, що продовження контракту – найкращий вихід, адже у директора і в.о. директора різні обсяги повноважень, а напередодні початку нового відпочинкового сезону санаторію важливо зберігати стабільність в закладі.«Заслабів санаторій комусь. Поки я є керівником, люди не розбігаються, тримаються купи. Але ви знаєте, як ситуація з кадровим потенціалом. Всі рвуться до Польщі. Піду я, якась частина колективу піде за мною. Ми поступово навчали кадри і наші кадри заберуть з руками й ногами», - прокоментувала ситуацію Валентина Касарда. За її словами, після звільнення все «посиплеться».«В мене таке враження, що хтось хоче опустити цей санаторій», - додала директор «Проліска».Анатолій Грицюк висловив припущення, що «хтось хоче сісти на трон», а Людмила Кирда звернулась з проханням відкинути політичні амбіції, підійти до вирішення питання із совістю та не тримати директора «на крючку».У підсумку комісія проголосувала за продовження контракту з Касардою на три місяці і рекомендувала конкурсній комісії облради оголосити конкурс на заміщення посади. Остаточне рішення мають ухвалити під час сесії облради.