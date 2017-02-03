В уряді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати





Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду в середу, 14 лютого, - пише



За його словами, пенсії будуть істотно підвищені для людей, які мають великий трудовий стаж, але фактично працювали за трудодні.



"Це сільські пенсіонери, це пенсіонери, які працювали за радянських часів і отримували мізерну плату, тому їхня пенсія невисока. Наше завдання у 2019 році підвищити пенсії - і ми це завдання виконаємо", - наголосив Гройсман.



Прем'єр також акцентував увагу на тому, що уряду за підсумками минулого року вдалося підвищити пенсії на 561 гривню у середньому по країні.



"Сьогодні середня пенсія дорівнює вже 2447 гривням. Більше 9 мільйонів осіб отримали перерахунок пенсій", - резюмував Гройсман.

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