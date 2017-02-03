В уряді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати
Сьогодні, 12:48
В Україні в 2019 році відбудеться нове широкомасштабне підвищення пенсій.
Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду в середу, 14 лютого, - пише Обозреватель.
За його словами, пенсії будуть істотно підвищені для людей, які мають великий трудовий стаж, але фактично працювали за трудодні.
"Це сільські пенсіонери, це пенсіонери, які працювали за радянських часів і отримували мізерну плату, тому їхня пенсія невисока. Наше завдання у 2019 році підвищити пенсії - і ми це завдання виконаємо", - наголосив Гройсман.
Прем'єр також акцентував увагу на тому, що уряду за підсумками минулого року вдалося підвищити пенсії на 561 гривню у середньому по країні.
"Сьогодні середня пенсія дорівнює вже 2447 гривням. Більше 9 мільйонів осіб отримали перерахунок пенсій", - резюмував Гройсман.
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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду в середу, 14 лютого, - пише Обозреватель.
За його словами, пенсії будуть істотно підвищені для людей, які мають великий трудовий стаж, але фактично працювали за трудодні.
"Це сільські пенсіонери, це пенсіонери, які працювали за радянських часів і отримували мізерну плату, тому їхня пенсія невисока. Наше завдання у 2019 році підвищити пенсії - і ми це завдання виконаємо", - наголосив Гройсман.
Прем'єр також акцентував увагу на тому, що уряду за підсумками минулого року вдалося підвищити пенсії на 561 гривню у середньому по країні.
"Сьогодні середня пенсія дорівнює вже 2447 гривням. Більше 9 мільйонів осіб отримали перерахунок пенсій", - резюмував Гройсман.
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