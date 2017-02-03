вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В уряді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати

В уряді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати
В Україні в 2019 році відбудеться нове широкомасштабне підвищення пенсій.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду в середу, 14 лютого, - пише Обозреватель.

За його словами, пенсії будуть істотно підвищені для людей, які мають великий трудовий стаж, але фактично працювали за трудодні.

"Це сільські пенсіонери, це пенсіонери, які працювали за радянських часів і отримували мізерну плату, тому їхня пенсія невисока. Наше завдання у 2019 році підвищити пенсії - і ми це завдання виконаємо", - наголосив Гройсман.

Прем'єр також акцентував увагу на тому, що уряду за підсумками минулого року вдалося підвищити пенсії на 561 гривню у середньому по країні.

"Сьогодні середня пенсія дорівнює вже 2447 гривням. Більше 9 мільйонів осіб отримали перерахунок пенсій", - резюмував Гройсман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсія, виплати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, де на Волині закрили школи на карантин
Сьогодні, 13:16
У центрі Луцька руйнується пам’ятка архітектури
Сьогодні, 13:15
В уряді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати
Сьогодні, 12:48
«Заслабів санаторій комусь». У Волиньраді - «політичні ігри» через посаду директора «Проліска»
Сьогодні, 12:40
Помер волинянин, якому збирали кошти на пересадку серця
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
В Україні діють нові правила нарахуваня пенсій В Україні діють нові правила нарахуваня пенсій
03 лютий, 2017, 11:41
Влада хоче забрати пенсію в деяких пільгових категорій пенсіонерів Влада хоче забрати пенсію в деяких пільгових категорій пенсіонерів
17 жовтень, 2016, 12:48
В Україні родичі загиблих на Майдані зможуть достроково вийти на пенсію В Україні родичі загиблих на Майдані зможуть достроково вийти на пенсію
08 лютий, 18:01
Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим Повідомили, коли підвищать пенсії українським військовим
19 січень, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
Сьогодні, 08:08
 3
Чому я знов піду на «Доброволець»
13 лютий, 16:44
 2
«Усе життя ми повинні вчитися». Про що говорила нардеп Ольга Бєлькова в Луцьку
13 лютий, 20:15
 1
Бездомні діти, малярія та служіння: як жилось луцьким місіонерам в Африці
13 лютий, 16:35
 1
У Луцьку облаштують нову рекреаційну зону. ПРОЕКТ
13 лютий, 14:56
 1
Медіа
відео
1/8