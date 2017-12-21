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У Луцьку - Чемпіонат України з дзюдо

У Луцьку - Чемпіонат України з дзюдо
У Луцьку за підтримки групи компаній "Континіум" та Благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" відбудеться Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 років.

Про це повідомляє директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич на своїй сторінці у Facebook.

Захід відбудеться 16-17 лютого о 10:00 по вул. Шевченка, 3 (Волинська обласна ДЮСШ).

Участь у чемпіонаті візьмуть юнаки і дівчата віком до 18 років. Тож, усі бажаючі зможуть відвідати даний захід.

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Теги: Чемпіонат України з дзюдо, Луцьк, спорт
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