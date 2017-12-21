У Луцьку - Чемпіонат України з дзюдо
Сьогодні, 12:49
У Луцьку за підтримки групи компаній "Континіум" та Благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" відбудеться Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 років.
Про це повідомляє директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич на своїй сторінці у Facebook.
Захід відбудеться 16-17 лютого о 10:00 по вул. Шевченка, 3 (Волинська обласна ДЮСШ).
Участь у чемпіонаті візьмуть юнаки і дівчата віком до 18 років. Тож, усі бажаючі зможуть відвідати даний захід.
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Про це повідомляє директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич на своїй сторінці у Facebook.
Захід відбудеться 16-17 лютого о 10:00 по вул. Шевченка, 3 (Волинська обласна ДЮСШ).
Участь у чемпіонаті візьмуть юнаки і дівчата віком до 18 років. Тож, усі бажаючі зможуть відвідати даний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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