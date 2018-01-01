У центрі Луцька руйнується пам’ятка архітектури

Приміщення КП «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» потребує капітального ремонту.Про це йшлося 14 лютого під час засідання майнової комісії Волинської облради.Директор підприємстварозповів, що будівля на вулиці Лесі Українки, 9, яка належить до пам’яток архітектури, перебуває у занедбаному і непридатному для використання стані. У ній тече дах та руйнуються стіни та фасад.Лобач просить 500 тисяч для проведення найбільш нагальних ремонтних робіт – для ліквідації затікань, облаштування ринв та водовідведення. За його словами також потрібна реконструкція системи опалення. Зробити ж повністю ремонт поки неможливо, бо історична реконструкція коштує значно дорожче, ніж звичайний ремонт.Єдине джерело надходжень підприємства – гроші від оренди приміщень, тож Юрій Лобач попросив звільнити методичний центр від сплати 50% за оренду в бюджет. Зі слів директора, підприємство «Надстир'я» сплачує 112 гривень в місяць за користування приміщенням, а Волинська філія Національної спілки письменників України – 1 гривню за рік.Члени комісії підтримали виділення коштів на ремонт.