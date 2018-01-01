У центрі Луцька руйнується пам’ятка архітектури
Сьогодні, 13:15
Приміщення КП «Волинський обласний екскурсійно-методичний центр» потребує капітального ремонту.
Про це йшлося 14 лютого під час засідання майнової комісії Волинської облради.
Директор підприємства Юрій Лобач розповів, що будівля на вулиці Лесі Українки, 9, яка належить до пам’яток архітектури, перебуває у занедбаному і непридатному для використання стані. У ній тече дах та руйнуються стіни та фасад.
Лобач просить 500 тисяч для проведення найбільш нагальних ремонтних робіт – для ліквідації затікань, облаштування ринв та водовідведення. За його словами також потрібна реконструкція системи опалення. Зробити ж повністю ремонт поки неможливо, бо історична реконструкція коштує значно дорожче, ніж звичайний ремонт.
Єдине джерело надходжень підприємства – гроші від оренди приміщень, тож Юрій Лобач попросив звільнити методичний центр від сплати 50% за оренду в бюджет. Зі слів директора, підприємство «Надстир'я» сплачує 112 гривень в місяць за користування приміщенням, а Волинська філія Національної спілки письменників України – 1 гривню за рік.
Члени комісії підтримали виділення коштів на ремонт.
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Про це йшлося 14 лютого під час засідання майнової комісії Волинської облради.
Директор підприємства Юрій Лобач розповів, що будівля на вулиці Лесі Українки, 9, яка належить до пам’яток архітектури, перебуває у занедбаному і непридатному для використання стані. У ній тече дах та руйнуються стіни та фасад.
Лобач просить 500 тисяч для проведення найбільш нагальних ремонтних робіт – для ліквідації затікань, облаштування ринв та водовідведення. За його словами також потрібна реконструкція системи опалення. Зробити ж повністю ремонт поки неможливо, бо історична реконструкція коштує значно дорожче, ніж звичайний ремонт.
Єдине джерело надходжень підприємства – гроші від оренди приміщень, тож Юрій Лобач попросив звільнити методичний центр від сплати 50% за оренду в бюджет. Зі слів директора, підприємство «Надстир'я» сплачує 112 гривень в місяць за користування приміщенням, а Волинська філія Національної спілки письменників України – 1 гривню за рік.
Члени комісії підтримали виділення коштів на ремонт.
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Коментарі 1
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