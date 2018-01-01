Повідомили, де на Волині закрили школи на карантин





Рішення про відміну навчання через значний ріст захворюваності прийняли за погодженням головного лікаря НЦМЛ Віктора Мороза та завідувача Нововолинського міськрайонного відділу Волинського обласного лабораторного центру Василя Мельника, - пише



Минулого тижня у Нововолинську вже припинили навчання в гімназії та загальноосвітній школі №6.



Вчора, 13-го лютого, по школах міста були відсутніми 810 учнів, що становить 17,9%. Ще більш критична ситуація в окремих навчальних закладах: ЗОШ №2 – 21,4%, ЗОШ №7 – 24,4%.



Як зазначив Василь Мельник, тенденція до збільшення кількості відсутніх дітей по школах спостерігалася упродовж усього попереднього тижня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську від завтра, 15-го лютого, та до кінця місяця оголосили карантин у школах та садочках міста та селища Благодатне. В гімназії – по 21 лютого, в ЗОШ №6 по 23 лютого.Рішення про відміну навчання через значний ріст захворюваності прийняли за погодженням головного лікаря НЦМЛта завідувача Нововолинського міськрайонного відділу Волинського обласного лабораторного центру, - пише БУГ Минулого тижня у Нововолинську вже припинили навчання в гімназії та загальноосвітній школі №6.Вчора, 13-го лютого, по школах міста були відсутніми 810 учнів, що становить 17,9%. Ще більш критична ситуація в окремих навчальних закладах: ЗОШ №2 – 21,4%, ЗОШ №7 – 24,4%.Як зазначив Василь Мельник, тенденція до збільшення кількості відсутніх дітей по школах спостерігалася упродовж усього попереднього тижня.

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