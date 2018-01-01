Повідомили, де на Волині закрили школи на карантин
Сьогодні, 13:16
У Нововолинську від завтра, 15-го лютого, та до кінця місяця оголосили карантин у школах та садочках міста та селища Благодатне. В гімназії – по 21 лютого, в ЗОШ №6 по 23 лютого.
Рішення про відміну навчання через значний ріст захворюваності прийняли за погодженням головного лікаря НЦМЛ Віктора Мороза та завідувача Нововолинського міськрайонного відділу Волинського обласного лабораторного центру Василя Мельника, - пише БУГ.
Минулого тижня у Нововолинську вже припинили навчання в гімназії та загальноосвітній школі №6.
Вчора, 13-го лютого, по школах міста були відсутніми 810 учнів, що становить 17,9%. Ще більш критична ситуація в окремих навчальних закладах: ЗОШ №2 – 21,4%, ЗОШ №7 – 24,4%.
Як зазначив Василь Мельник, тенденція до збільшення кількості відсутніх дітей по школах спостерігалася упродовж усього попереднього тижня.
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Рішення про відміну навчання через значний ріст захворюваності прийняли за погодженням головного лікаря НЦМЛ Віктора Мороза та завідувача Нововолинського міськрайонного відділу Волинського обласного лабораторного центру Василя Мельника, - пише БУГ.
Минулого тижня у Нововолинську вже припинили навчання в гімназії та загальноосвітній школі №6.
Вчора, 13-го лютого, по школах міста були відсутніми 810 учнів, що становить 17,9%. Ще більш критична ситуація в окремих навчальних закладах: ЗОШ №2 – 21,4%, ЗОШ №7 – 24,4%.
Як зазначив Василь Мельник, тенденція до збільшення кількості відсутніх дітей по школах спостерігалася упродовж усього попереднього тижня.
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