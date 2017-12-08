На Закарпатті в рейсовому автобусі померла 2-річна дитина





Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Закарпатській області - пише



За попередньою інформацією слідчих, дитину до лікарні везла мама, яка не змогла викликати швидку через поганий мобільний зв'язок у населеному пункті. Попередньо відомо, що про хворобу дитини у медзакладі знали, так як вона проходила там лікування.



Інформацію, про яку саме хворобу йдеться, наразі не розголошують. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рейсовому автобусі, який прямував з села Луги Рахівського району у районний центр, померла дитина 2016 року народження.Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Закарпатській області - пише УНН За попередньою інформацією слідчих, дитину до лікарні везла мама, яка не змогла викликати швидку через поганий мобільний зв'язок у населеному пункті. Попередньо відомо, що про хворобу дитини у медзакладі знали, так як вона проходила там лікування.Інформацію, про яку саме хворобу йдеться, наразі не розголошують. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

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