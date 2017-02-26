Добро врятує світ: як луцьке подружжя допомагає пенсіонерам

Наталія та Андрій Шафети торгують на Центральному ринку та допомагають людям.



Зранку у павільйоні вишиковується черга стареньких. Вони знають, що тут раз на тиждень роздають хліб. Спеціально йти на ринок за такою допомогою, кажуть пенсіонери, їх змушує мізерна пенсія, дороге комірне та високі ціни на ліки, - інформує



"...Бачили, як бабусі, дідусі рахують ті копієчки, щоб купити щось найнеобхідніше, тому що вони не можуть собі дозволити купити дорогі продукти, і ми з чоловіком вирішили, що якось потрібно допомогти їм, і почали з сімейного бюджету виділяти кошти на хліб. Спочатку це було 20 буханок на тиждень, кількість все збільшувалася, зараз дійшло до 60 буханок на тиждень", – розповіла Наталія Шафета.



Лучанці Любові Свіржевській — 86. Жінка - одинока, ні дітей, ні чоловіка. Пенсіонерка дякує небайдужим за турботу, бо тисячі гривень пенсії ледве вистачає на найнеобхідніше. Каже, в наш час не багатьом до таких, як вона, є діло.



"Нас сприймають не дуже серйозно, кажуть, що нам немає чим зайнятися і куди гроші витратити. На Центральному ринку працює майже дві тисячі підприємців, але на заклик долучитися до доброї справи за півроку ніхто не відгукнувся", – каже Наталія Шафета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку подружжя підприємців купує хліб та роздає його пенсіонерам.торгують на Центральному ринку та допомагають людям.Зранку у павільйоні вишиковується черга стареньких. Вони знають, що тут раз на тиждень роздають хліб. Спеціально йти на ринок за такою допомогою, кажуть пенсіонери, їх змушує мізерна пенсія, дороге комірне та високі ціни на ліки, - інформує Суспільне Волині "...Бачили, як бабусі, дідусі рахують ті копієчки, щоб купити щось найнеобхідніше, тому що вони не можуть собі дозволити купити дорогі продукти, і ми з чоловіком вирішили, що якось потрібно допомогти їм, і почали з сімейного бюджету виділяти кошти на хліб. Спочатку це було 20 буханок на тиждень, кількість все збільшувалася, зараз дійшло до 60 буханок на тиждень", – розповіла Наталія Шафета.Лучанці Любові Свіржевській — 86. Жінка - одинока, ні дітей, ні чоловіка. Пенсіонерка дякує небайдужим за турботу, бо тисячі гривень пенсії ледве вистачає на найнеобхідніше. Каже, в наш час не багатьом до таких, як вона, є діло."Нас сприймають не дуже серйозно, кажуть, що нам немає чим зайнятися і куди гроші витратити. На Центральному ринку працює майже дві тисячі підприємців, але на заклик долучитися до доброї справи за півроку ніхто не відгукнувся", – каже Наталія Шафета.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію