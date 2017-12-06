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Керівник волинського музею втрапив до лікарні

Керівник волинського музею втрапив до лікарні
Директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк, контракту із яким під час останньої сесії не продовжили депутати Волиньради, потрапив до лікарні із гіпертонічним кризом.

Про це під час зборів трудового колективу Волинського обласного краєзнавчого музею повідомив голова Волинської ОДА Володимир Гунчик.

«Анатолій Михайлович із гіпертонічним кризом у лікарні», - повідомив Гунчик. Мовляв, отсаннім часом Анатолій Силюк багато хвилювався, тож здоров’я не витримало. Відтак для Силюка нині важлива підтримка як для директора музею. Тому Гунчик закликав колектив прийняти на зборах відповідні рішення та звернутися до депутатів Волинської обласної ради.

Опісля Володимир Гунчик зауважив, шо фракція БПП «Солідарність» у Волиньраді підготувала звернення щодо повторного розгляду питання про призначення Силюка на посаду директора на наступній сесії, і подасть таку пропозицію. Адже проти кандидатури Силюка не голосували – депутати просто мовчки не натискали кнопки.

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Теги: Анатолій Силюк, Волинський краєзнавчий музей
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