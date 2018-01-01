У місті на Волині побили вікна у кафе
Сьогодні, 14:19
У Нововолинську невідомі побили вікна у кафе.
Це сталось в ніч з 13 на 14 лютого, - пише БУГ.
У кафе “Family”, що знаходиться в центрі, по бульвару Шевченка, розтрощили вікна та вхідні двері.
Подробиці інциденту встановлюються.
Попри неприємну ситуацію, у День закоханих заклад працюватиме.
Два тижні тому подібний випадок трапився у кафе “Драйв”.
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Це сталось в ніч з 13 на 14 лютого, - пише БУГ.
У кафе “Family”, що знаходиться в центрі, по бульвару Шевченка, розтрощили вікна та вхідні двері.
Подробиці інциденту встановлюються.
Попри неприємну ситуацію, у День закоханих заклад працюватиме.
Два тижні тому подібний випадок трапився у кафе “Драйв”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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