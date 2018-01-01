У місті на Волині побили вікна у кафе





Це сталось в ніч з 13 на 14 лютого, - пише



У кафе “Family”, що знаходиться в центрі, по бульвару Шевченка, розтрощили вікна та вхідні двері.



Подробиці інциденту встановлюються.



Попри неприємну ситуацію, у День закоханих заклад працюватиме.



Два тижні тому подібний випадок трапився у кафе “Драйв”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідомі побили вікна у кафе.Це сталось в ніч з 13 на 14 лютого, - пише БУГ У кафе “Family”, що знаходиться в центрі, по бульвару Шевченка, розтрощили вікна та вхідні двері.Подробиці інциденту встановлюються.Попри неприємну ситуацію, у День закоханих заклад працюватиме.Два тижні тому подібний випадок трапився у кафе “Драйв”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію