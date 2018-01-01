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У місті на Волині побили вікна у кафе

У місті на Волині побили вікна у кафе
У Нововолинську невідомі побили вікна у кафе.

Це сталось в ніч з 13 на 14 лютого, - пише БУГ.

У кафе “Family”, що знаходиться в центрі, по бульвару Шевченка, розтрощили вікна та вхідні двері.

Подробиці інциденту встановлюються.

Попри неприємну ситуацію, у День закоханих заклад працюватиме.

Два тижні тому подібний випадок трапився у кафе “Драйв”.

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Теги: кафе, вандалізм
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