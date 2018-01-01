Керують «чечетови» і «ляльководи», - Гунчик про голосування у Волиньраді

Голова Волинської обласної державної адміністраціївважає, що у Волинській обласній раді застосовують практику тиску на керівників комунальних закладів аби отримати лояльність. Натомість голосуваннями низки депутатів керують «ляльководи».Про це він повідомив під час зборів трудового колективу Волинського обласного краєзнавчого музею 14 лютого.Гунчик зауважив, що був щиро здивований рішенням щодо не продовження контракту із директором музею. Однак голова ОДА зауважив, що нині треба говорити про систему роботи гілки влади, яка визначає, кому і як працювати.Мовляв, 2 роки тому на сесії Волиньради головазаявляв, що на чолі закладів працюватимуть вибрані колективами люди. Однак під час сесії навіть із комісії, яка рекомендувала призначити Силюка на посаду, проголосували "за" лише двоє депутатів.«Ми повинні говорити про систему, яка почала працювати в облраді по «підвішуванні» керівників комунальних закладів», - каже Гунчик.«Там є чечетови, кукловоди, які керують, а решта депутатів мовчки опускають голови, і не натискають кнопку», - зауважив голова ОДА. Мовляв, це лицемірна позиція, адже деякі депутати під час візитів у музей публічно хвалили Силюка, та у потрібний момент не проголосували. Таку позицію Гунчик вважає лицемірною. Ці слова члени трудового колективу зустріли оплесками.Гунчик вважає неприпустимою таку практику. Адже відомо і про тиск на інших очільників закладів.«Деяким депутатам сказали: складеш мандат - залишишся на посаді», -сказав посадовець та уточнив, що йдеться про. Мовляв, вона мала б поступитися місцем лояльнішому. За словами Гунчика, запрошували до себе й деяких керівників ПТУ і пропонували підтримувати певну «лінію».