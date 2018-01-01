Волинян закликають поділитись книгами для бібліотеки





Про це вони пишуть на своїй сторінці у мережі



«Шановне товариство, наша бібліотека запрошує Вас долучитися до одного з наймолодших свят – Міжнародного дня дарування книг (International Book Giving Day), який "придумала" американка Еммі Бродмур у 2012 році. Ідею підказав її маленький син, який запитав маму, чому немає особливого дня, коли люди дарують одне одному книжки. Це починання підтримали у всьому світі і воно продовжує знаходити нових ентузіастів», - ідеться у повідомленні.



«Станьте одним із них, принесіть у бібліотеку нові дитячі книжки чи книги, які вже прочитали та подаруйте радість знайомства з цікавою книгою іншим», - додають працівники бібліотеки.



Чекаємо Вас за адресою: м.Рожище, вул Незалежності, 59.

А вас у бібліотеці чекають сюрпризи!

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