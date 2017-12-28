Концерт-реквієм і хода: у Луцьку вшанують загиблих на війні в Афганістані





Про це йдеться на



15 лютого об 11:00 відбудеться концерт-реквієм у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



О 13:00 - покладання квітів до пам'ятного фотостенду “Герої Небесної сотні” “Загинули за єдність України”.



О 13:15 розпочнеться урочиста хода за маршрутом: Театральний майдан – вул. Винниченка - пр. Василя Мойсея, меморіальний комплекс “Вічна слава”.



О 13:40 - покладання квітів до пам’ятних знаків на меморіальному комплексі «Вічна Слава».



У загальноосвітніх школах міста відбудуться тематичні виховні години. У бібліотечних установах міста - тематичні експозиції та виставки літератури, присвячені участі українців у бойових діях на території інших держав.

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