Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта





Про це йдеться на



У програмі – святковий передзвін, виступи фольклорних колективів, конкурси, забави, частування стравами.



Початок о 12 год.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 лютого у Луцькому замку відбудеться святково-обрядове дійство «Збирайся, родочку, на Колодочку!».Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.У програмі – святковий передзвін, виступи фольклорних колективів, конкурси, забави, частування стравами.Початок о 12 год.

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