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Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта

Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта
17 лютого у Луцькому замку відбудеться святково-обрядове дійство «Збирайся, родочку, на Колодочку!».

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

У програмі – святковий передзвін, виступи фольклорних колективів, конкурси, забави, частування стравами.

Початок о 12 год.
Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта

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Теги: Луцький замок, відпочинок, анонс, свято
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