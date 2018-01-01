Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта
14 лютий, 19:25
17 лютого у Луцькому замку відбудеться святково-обрядове дійство «Збирайся, родочку, на Колодочку!».
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
У програмі – святковий передзвін, виступи фольклорних колективів, конкурси, забави, частування стравами.
Початок о 12 год.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
У програмі – святковий передзвін, виступи фольклорних колективів, конкурси, забави, частування стравами.
Початок о 12 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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