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Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки.


Про це повідомляє прес-служба бригади.

«Кожен із нас, незалежно від посади й звання, готовий до виконання завдань за призначенням, від успіху яких залежить досягнення спільної для всіх нас мети – перемоги. Задля цього, під час відновлення нашою 14 окремою механізованою бригадою оперативного командування «Захід» боєздатності, відточуємо навики з вогневої підготовки.
Безвітряна та сніжна погода сприяла військовослужбовцям управління нашої бригади успішному виконанню в денний та нічний час доби вправ стрільб із автомата, пістолета Макарова, а також у киданні ручної гранати РГД - 5. Вдосконалені навички, відповідальність та оптимізм, із яким підходимо до виконання військового обов’язку, впевнені, стануть запорукою нашої з побратимами переможної битви за майбутнє України», - йдеться у повідомленні.
Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО

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Теги: 14 бригада, Володимир-Волинський, війна
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