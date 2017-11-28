Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО
14 лютий, 18:10
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
«Кожен із нас, незалежно від посади й звання, готовий до виконання завдань за призначенням, від успіху яких залежить досягнення спільної для всіх нас мети – перемоги. Задля цього, під час відновлення нашою 14 окремою механізованою бригадою оперативного командування «Захід» боєздатності, відточуємо навики з вогневої підготовки.
Безвітряна та сніжна погода сприяла військовослужбовцям управління нашої бригади успішному виконанню в денний та нічний час доби вправ стрільб із автомата, пістолета Макарова, а також у киданні ручної гранати РГД - 5. Вдосконалені навички, відповідальність та оптимізм, із яким підходимо до виконання військового обов’язку, впевнені, стануть запорукою нашої з побратимами переможної битви за майбутнє України», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба бригади.
«Кожен із нас, незалежно від посади й звання, готовий до виконання завдань за призначенням, від успіху яких залежить досягнення спільної для всіх нас мети – перемоги. Задля цього, під час відновлення нашою 14 окремою механізованою бригадою оперативного командування «Захід» боєздатності, відточуємо навики з вогневої підготовки.
Безвітряна та сніжна погода сприяла військовослужбовцям управління нашої бригади успішному виконанню в денний та нічний час доби вправ стрільб із автомата, пістолета Макарова, а також у киданні ручної гранати РГД - 5. Вдосконалені навички, відповідальність та оптимізм, із яким підходимо до виконання військового обов’язку, впевнені, стануть запорукою нашої з побратимами переможної битви за майбутнє України», - йдеться у повідомленні.
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