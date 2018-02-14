вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас

Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас
Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас при виконанні низки умов. Одна з них - за згодою РБ ООН і України.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс».

Про це заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равков на прес-конференції в середу в Мінську

«Необхідно обов'язкове виконання певних умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців», – сказав Равков.

За словами міністра, при виконанні цих умов, влада Білорусі "готова виконати свої завдання".

Глава військового відомства додав, що в Збройних силах Білорусі є миротворча рота у складі 100 осіб, при цьому 50 осіб – це постійний склад і 50 осіб – змінний склад.

«Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу», – сказав Равков.

Як повідомлялося, в звіті, який склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для Мюнхенської конференції з безпеки, йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців.

У документі говориться, що ООН має розглянути розгортання контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

«Для операції необхідно залучити ряд європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, і країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь», - заявив співавтор звіту і експерт по ООН Колумбійського університету Річад Гован.

Деякі дипломати і експерти називали цифру 50 тисяч осіб, проте, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.

Як відомо, Росія наполягає, що формат миротворчої місії потрібно узгоджувати з терористами ОРДЛО.

Україна наголошує, що присутність росіян як країни агресора в миротворчій місії є неможливою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта
14 лютий, 19:25
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого
14 лютий, 19:00
Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас
14 лютий, 18:30
Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО
14 лютий, 18:10
В «Інституті 3-го віку» студенти майстрували валентинки
14 лютий, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Через аварію низка сіл на Волині опинилися без газу
Сьогодні, 02:01
 0
Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака
Сьогодні, 00:59
 0
Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat
Сьогодні, 00:25
 0
Медіа
відео
1/8