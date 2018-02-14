Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас
14 лютий, 18:30
Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас при виконанні низки умов. Одна з них - за згодою РБ ООН і України.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс».
Про це заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равков на прес-конференції в середу в Мінську
«Необхідно обов'язкове виконання певних умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців», – сказав Равков.
За словами міністра, при виконанні цих умов, влада Білорусі "готова виконати свої завдання".
Глава військового відомства додав, що в Збройних силах Білорусі є миротворча рота у складі 100 осіб, при цьому 50 осіб – це постійний склад і 50 осіб – змінний склад.
«Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу», – сказав Равков.
Як повідомлялося, в звіті, який склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для Мюнхенської конференції з безпеки, йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців.
У документі говориться, що ООН має розглянути розгортання контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.
«Для операції необхідно залучити ряд європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, і країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь», - заявив співавтор звіту і експерт по ООН Колумбійського університету Річад Гован.
Деякі дипломати і експерти називали цифру 50 тисяч осіб, проте, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.
Як відомо, Росія наполягає, що формат миротворчої місії потрібно узгоджувати з терористами ОРДЛО.
Україна наголошує, що присутність росіян як країни агресора в миротворчій місії є неможливою.
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Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс».
Про це заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равков на прес-конференції в середу в Мінську
«Необхідно обов'язкове виконання певних умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців», – сказав Равков.
За словами міністра, при виконанні цих умов, влада Білорусі "готова виконати свої завдання".
Глава військового відомства додав, що в Збройних силах Білорусі є миротворча рота у складі 100 осіб, при цьому 50 осіб – це постійний склад і 50 осіб – змінний склад.
«Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу», – сказав Равков.
Як повідомлялося, в звіті, який склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для Мюнхенської конференції з безпеки, йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців.
У документі говориться, що ООН має розглянути розгортання контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.
«Для операції необхідно залучити ряд європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, і країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь», - заявив співавтор звіту і експерт по ООН Колумбійського університету Річад Гован.
Деякі дипломати і експерти називали цифру 50 тисяч осіб, проте, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.
Як відомо, Росія наполягає, що формат миротворчої місії потрібно узгоджувати з терористами ОРДЛО.
Україна наголошує, що присутність росіян як країни агресора в миротворчій місії є неможливою.
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