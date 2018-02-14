Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас





Про це повідомляє



Про це заявив міністр оборони Білорусі Андрій Равков на прес-конференції в середу в Мінську



«Необхідно обов'язкове виконання певних умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців», – сказав Равков.



За словами міністра, при виконанні цих умов, влада Білорусі "готова виконати свої завдання".



Глава військового відомства додав, що в Збройних силах Білорусі є миротворча рота у складі 100 осіб, при цьому 50 осіб – це постійний склад і 50 осіб – змінний склад.



«Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу», – сказав Равков.



Як повідомлялося, в звіті, який склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен для Мюнхенської конференції з безпеки, йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців.



У документі говориться, що ООН має розглянути розгортання контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.



«Для операції необхідно залучити ряд європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, і країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь», - заявив співавтор звіту і експерт по ООН Колумбійського університету Річад Гован.



Деякі дипломати і експерти називали цифру 50 тисяч осіб, проте, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.



Як відомо, Росія наполягає, що формат миротворчої місії потрібно узгоджувати з терористами ОРДЛО.



Україна наголошує, що присутність росіян як країни агресора в миротворчій місії є неможливою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас при виконанні низки умов. Одна з них - за згодою РБ ООН і України.Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс».Про це заявив міністр оборони Білорусіна прес-конференції в середу в Мінську«Необхідно обов'язкове виконання певних умов. А саме, рішення РБ ООН, згода країни, куди направляються миротворці, і країни, яка направляє миротворців», – сказав Равков.За словами міністра, при виконанні цих умов, влада Білорусі "готова виконати свої завдання".Глава військового відомства додав, що в Збройних силах Білорусі є миротворча рота у складі 100 осіб, при цьому 50 осіб – це постійний склад і 50 осіб – змінний склад.«Це підрозділ готовий виконувати завдання в будь-якій точці світу», – сказав Равков.Як повідомлялося, в звіті, який склав колишній генеральний секретар НАТОРасмуссен для Мюнхенської конференції з безпеки, йдеться про те, що Донбасу потрібні 20 тисяч миротворців.У документі говориться, що ООН має розглянути розгортання контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.«Для операції необхідно залучити ряд європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, і країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь», - заявив співавтор звіту і експерт по ООН Колумбійського університету Річад Гован.Деякі дипломати і експерти називали цифру 50 тисяч осіб, проте, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною, і Москва буде проти такого великого контингенту.Як відомо, Росія наполягає, що формат миротворчої місії потрібно узгоджувати з терористами ОРДЛО.Україна наголошує, що присутність росіян як країни агресора в миротворчій місії є неможливою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію