Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого
14 лютий, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.. Коніщука, пров. Меліораторів, вул. Меліораторів, вул. М.Рильського.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30 КТП-428 м.Ківерці КТП-428 м.Ківерці
вул.Богуна/частково/
вул.Д.Галицького/частково/
2.8:30-16:30
КТП-376 м.Ківерці
ВАТ НАСК `Оранта`
Управління фінансів Ківерцівськоі РДА
ФОП Коваленко Алла Іванівна
ФОП Марчук Юрій Романович
ФОП Цюпа Галина Антонівна
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
ФОП Котович Ірина Вікторівна
ФОП Дейна Альона Степанівна
ФОП Міщук Микола Сергійович
ФОП Лотоцька Клавдія Миколаївна
ФОП Цюпа Володимир Євгенович
ФОП Гезун Лариса Олексіївна
ФОП Гнатюк Ірина Валерієвна
Бурда Лариса Миколаївна
ДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"
ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.
Козлинець А.М. КТП-376 м.Ківерці
пров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,2
Луцький район
1.10:00-16:00
ВУЖКГ смт. Торчин (очисні споруди), Торчинська рай. Лікарня, ФОП Якушев Б.В, ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар».
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності
Маневицький район
1.10:00-17:00 ФОП Гамула В.В. (виробнича база). с. Куликовичі.
2.10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Весняна
вул.Івасюка
вул.Козацька
вул.Молодіжна
вул.Котляревського
вул.Богуна
вул.Волинська
вул.Затишна
вул.Лугова
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5.9:00-17:00 с.Топільне склад, млин, насосна, вагова, котельня, картоплесховище, пилорама.
с.Топільне
6.9:00-17:00 с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.
7.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база, СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище в.І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна, Незалежності, пров.Будівельний.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Яревище
2.10:00-17:00
Юридичний спожива:Дит-садок,Школа. с.Седлище
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.. Коніщука, пров. Меліораторів, вул. Меліораторів, вул. М.Рильського.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30 КТП-428 м.Ківерці КТП-428 м.Ківерці
вул.Богуна/частково/
вул.Д.Галицького/частково/
2.8:30-16:30
КТП-376 м.Ківерці
ВАТ НАСК `Оранта`
Управління фінансів Ківерцівськоі РДА
ФОП Коваленко Алла Іванівна
ФОП Марчук Юрій Романович
ФОП Цюпа Галина Антонівна
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
ФОП Котович Ірина Вікторівна
ФОП Дейна Альона Степанівна
ФОП Міщук Микола Сергійович
ФОП Лотоцька Клавдія Миколаївна
ФОП Цюпа Володимир Євгенович
ФОП Гезун Лариса Олексіївна
ФОП Гнатюк Ірина Валерієвна
Бурда Лариса Миколаївна
ДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"
ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.
Козлинець А.М. КТП-376 м.Ківерці
пров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,2
Луцький район
1.10:00-16:00
ВУЖКГ смт. Торчин (очисні споруди), Торчинська рай. Лікарня, ФОП Якушев Б.В, ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар».
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності
Маневицький район
1.10:00-17:00 ФОП Гамула В.В. (виробнича база). с. Куликовичі.
2.10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Весняна
вул.Івасюка
вул.Козацька
вул.Молодіжна
вул.Котляревського
вул.Богуна
вул.Волинська
вул.Затишна
вул.Лугова
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5.9:00-17:00 с.Топільне склад, млин, насосна, вагова, котельня, картоплесховище, пилорама.
с.Топільне
6.9:00-17:00 с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.
7.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база, СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище в.І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна, Незалежності, пров.Будівельний.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Яревище
2.10:00-17:00
Юридичний спожива:Дит-садок,Школа. с.Седлище
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині військовим-контратникам оплачуватимуть житло
14 лютий, 19:40
Лучан запрошують на обрядові забави у замок Любарта
14 лютий, 19:25
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого
14 лютий, 19:00
Білорусь може відправити своїх миротворців на Донбас
14 лютий, 18:30
Бійці 14-ої бригади пройшли навчання з вогневої підготовки. ФОТО
14 лютий, 18:10