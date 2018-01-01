Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого





Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

м.Камінь – Каширський, вул.. Коніщука, пров. Меліораторів, вул. Меліораторів, вул. М.Рильського.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30 КТП-428 м.Ківерці КТП-428 м.Ківерці

вул.Богуна/частково/

вул.Д.Галицького/частково/

2.8:30-16:30

КТП-376 м.Ківерці

ВАТ НАСК `Оранта`

Управління фінансів Ківерцівськоі РДА

ФОП Коваленко Алла Іванівна

ФОП Марчук Юрій Романович

ФОП Цюпа Галина Антонівна

ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна

ФОП Котович Ірина Вікторівна

ФОП Дейна Альона Степанівна

ФОП Міщук Микола Сергійович

ФОП Лотоцька Клавдія Миколаївна

ФОП Цюпа Володимир Євгенович

ФОП Гезун Лариса Олексіївна

ФОП Гнатюк Ірина Валерієвна

Бурда Лариса Миколаївна

ДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"

ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.

Козлинець А.М. КТП-376 м.Ківерці

пров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,2



Луцький район



1.10:00-16:00

ВУЖКГ смт. Торчин (очисні споруди), Торчинська рай. Лікарня, ФОП Якушев Б.В, ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар».



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності





Маневицький район



1.10:00-17:00 ФОП Гамула В.В. (виробнича база). с. Куликовичі.

2.10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Весняна

вул.Івасюка

вул.Козацька

вул.Молодіжна

вул.Котляревського

вул.Богуна

вул.Волинська

вул.Затишна

вул.Лугова



Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2.9:00-17:00

м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.

с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.

с.Олександрівка водозабір.

с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.

с.Валер’янівка .

с.Рудня.



3.9:00-17:00

с.Романів

4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.

5.9:00-17:00 с.Топільне склад, млин, насосна, вагова, котельня, картоплесховище, пилорама.

с.Топільне

6.9:00-17:00 с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.

7.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база, СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище в.І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна, Незалежності, пров.Будівельний.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с.Яревище

2.10:00-17:00

Юридичний спожива:Дит-садок,Школа. с.Седлище





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:30 – 17:00м.Камінь – Каширський, вул.. Коніщука, пров. Меліораторів, вул. Меліораторів, вул. М.Рильського.1.8:30-16:30 КТП-428 м.Ківерці КТП-428 м.Ківерцівул.Богуна/частково/вул.Д.Галицького/частково/2.8:30-16:30КТП-376 м.КіверціВАТ НАСК `Оранта`Управління фінансів Ківерцівськоі РДАФОП Коваленко Алла ІванівнаФОП Марчук Юрій РомановичФОП Цюпа Галина АнтонівнаФОП Матвіюк Лілія ДмитрівнаФОП Котович Ірина ВікторівнаФОП Дейна Альона СтепанівнаФОП Міщук Микола СергійовичФОП Лотоцька Клавдія МиколаївнаФОП Цюпа Володимир ЄвгеновичФОП Гезун Лариса ОлексіївнаФОП Гнатюк Ірина ВалерієвнаБурда Лариса МиколаївнаДП"Луцький КХП №2" Держрезерву України"ФОП Фокіна Євгенія Іванівна.Козлинець А.М. КТП-376 м.Ківерціпров.Привокзальний,буд.3а,вул.Соборності,21.10:00-16:00ВУЖКГ смт. Торчин (очисні споруди), Торчинська рай. Лікарня, ФОП Якушев Б.В, ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар».1.9:00 – 17:00райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності1.10:00-17:00 ФОП Гамула В.В. (виробнича база). с. Куликовичі.2.10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Городок1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Веснянавул.Івасюкавул.Козацькавул.Молодіжнавул.Котляревськоговул.Богунавул.Волинськавул.Затишнавул.Лугова1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2.9:00-17:00м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.с.Олександрівка водозабір.с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.с.Валер’янівка .с.Рудня.3.9:00-17:00с.Романів4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.5.9:00-17:00 с.Топільне склад, млин, насосна, вагова, котельня, картоплесховище, пилорама.с.Топільне6.9:00-17:00 с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.7.9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база, СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище в.І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна, Незалежності, пров.Будівельний.1.10:00-17:00с.Яревище2.10:00-17:00Юридичний спожива:Дит-садок,Школа. с.Седлище

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