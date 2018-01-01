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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 лютого
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі опадів не передбачається. У Володимир-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -6…-5 градусів, удень – -2…-1. Вітер південно-східний, східний і північно-східний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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