Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 лютого
14 лютий, 20:00
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі опадів не передбачається. У Володимир-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -6…-5 градусів, удень – -2…-1. Вітер південно-східний, східний і північно-східний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі опадів не передбачається. У Володимир-Волинському можливий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -6…-5 градусів, удень – -2…-1. Вітер південно-східний, східний і північно-східний, 2-6 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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