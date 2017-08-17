Більшість лучан можуть опинитися без водопостачання
14 лютий, 21:12
У Луцьку із 19 лютого можуть розпочатися перебої з водопостачанням у зв’язку із відключенням об’єктів КП «Луцькводоканал» від електрики.
Про це повідомили на підприємстві.
Адміністрація КП «Луцькводоканал» поінформувала споживачів про можливі перебої у водопостачанні з10:00 понеділка, 19 лютого. Це є наслідком відключення об’єктів підприємства від електропостачання.
Про здійснення такого відключення йдеться у листі луцької філії обленерго, що суперечить законодавству, яке прямо забороняє відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.
«Наслідком відключення електроустановок КП «Луцькводоканал» (зокрема, Дубнівського водозабору) буде виникнення загрозливої санітарно-епідемічної ситуації, що призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів територіальної громади міста Луцька (без постачання холодної та гарячої води залишаться 70% відсотків мешканців м. Луцька, медичні установи – поліклініки №1 та №2, Волинська обласна дитяча лікарня, Луцька міська та Луцька районна лікарні, ряд дошкільних та шкільних навчальних закладів, інші об’єкти життєзабезпечення нашого міста).
Враховуючи зношеність магістральних та внутрішньо-квартальних трубопроводів, введення їх в нормальний режим роботи після проведення відключення Дубнівського водозабору, призведе до виникнення значної кількості аварійних ситуацій та, як наслідок,– погіршення якості послуг з водопостачання», - йдеться у повідомленні водоканалу.
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Про це повідомили на підприємстві.
Адміністрація КП «Луцькводоканал» поінформувала споживачів про можливі перебої у водопостачанні з10:00 понеділка, 19 лютого. Це є наслідком відключення об’єктів підприємства від електропостачання.
Про здійснення такого відключення йдеться у листі луцької філії обленерго, що суперечить законодавству, яке прямо забороняє відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.
«Наслідком відключення електроустановок КП «Луцькводоканал» (зокрема, Дубнівського водозабору) буде виникнення загрозливої санітарно-епідемічної ситуації, що призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів територіальної громади міста Луцька (без постачання холодної та гарячої води залишаться 70% відсотків мешканців м. Луцька, медичні установи – поліклініки №1 та №2, Волинська обласна дитяча лікарня, Луцька міська та Луцька районна лікарні, ряд дошкільних та шкільних навчальних закладів, інші об’єкти життєзабезпечення нашого міста).
Враховуючи зношеність магістральних та внутрішньо-квартальних трубопроводів, введення їх в нормальний режим роботи після проведення відключення Дубнівського водозабору, призведе до виникнення значної кількості аварійних ситуацій та, як наслідок,– погіршення якості послуг з водопостачання», - йдеться у повідомленні водоканалу.
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Коментарі 3
Луцьке обленерго на мило! Злочинці!
ви що робите? в вас дома не відключать напевно воду. СВОЛОЧІ!!!
Винних спустити в унітаз!!!!
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