Більшість лучан можуть опинитися без водопостачання

У Луцьку із 19 лютого можуть розпочатися перебої з водопостачанням у зв’язку із відключенням об’єктів КП «Луцькводоканал» від електрики.Про це повідомили на підприємстві.Адміністрація КП «Луцькводоканал» поінформувала споживачів про можливі перебої у водопостачанні з10:00 понеділка, 19 лютого. Це є наслідком відключення об’єктів підприємства від електропостачання.Про здійснення такого відключення йдеться у листі луцької філії обленерго, що суперечить законодавству, яке прямо забороняє відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.«Наслідком відключення електроустановок КП «Луцькводоканал» (зокрема, Дубнівського водозабору) буде виникнення загрозливої санітарно-епідемічної ситуації, що призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів територіальної громади міста Луцька (без постачання холодної та гарячої води залишаться 70% відсотків мешканців м. Луцька, медичні установи – поліклініки №1 та №2, Волинська обласна дитяча лікарня, Луцька міська та Луцька районна лікарні, ряд дошкільних та шкільних навчальних закладів, інші об’єкти життєзабезпечення нашого міста).Враховуючи зношеність магістральних та внутрішньо-квартальних трубопроводів, введення їх в нормальний режим роботи після проведення відключення Дубнівського водозабору, призведе до виникнення значної кількості аварійних ситуацій та, як наслідок,– погіршення якості послуг з водопостачання», - йдеться у повідомленні водоканалу.