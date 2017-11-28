Волинська банда переправляла через кордон дітей

Правоохоронці повідомили про підозру членам злочинного угруповання, які на Волині незаконно переправляли осіб через державний кордон.Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.Правоохоронці на Волині знешкодили злочинне угруповання, до складу якого входило п’ять осіб. Вони організували незаконне переправлення через державний кордон України з Республікою Польща малолітніх та неповнолітніх осіб з метою контрабанди цигарок.Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.Наразі розслідування кримінального провадження триває, встановлюються всі деталі скоєних правопорушень. Хід слідства перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.Довідково:Згідно із законом, злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.