Волинська банда переправляла через кордон дітей
14 лютий, 21:23
Правоохоронці повідомили про підозру членам злочинного угруповання, які на Волині незаконно переправляли осіб через державний кордон.
Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Правоохоронці на Волині знешкодили злочинне угруповання, до складу якого входило п’ять осіб. Вони організували незаконне переправлення через державний кордон України з Республікою Польща малолітніх та неповнолітніх осіб з метою контрабанди цигарок.
Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.
Наразі розслідування кримінального провадження триває, встановлюються всі деталі скоєних правопорушень. Хід слідства перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.
Довідково:
Згідно із законом, злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
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Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Правоохоронці на Волині знешкодили злочинне угруповання, до складу якого входило п’ять осіб. Вони організували незаконне переправлення через державний кордон України з Республікою Польща малолітніх та неповнолітніх осіб з метою контрабанди цигарок.
Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.
Наразі розслідування кримінального провадження триває, встановлюються всі деталі скоєних правопорушень. Хід слідства перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.
Довідково:
Згідно із законом, злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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