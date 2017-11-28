вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська банда переправляла через кордон дітей

Волинська банда переправляла через кордон дітей
Правоохоронці повідомили про підозру членам злочинного угруповання, які на Волині незаконно переправляли осіб через державний кордон.

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Правоохоронці на Волині знешкодили злочинне угруповання, до складу якого входило п’ять осіб. Вони організували незаконне переправлення через державний кордон України з Республікою Польща малолітніх та неповнолітніх осіб з метою контрабанди цигарок.

Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Наразі розслідування кримінального провадження триває, встановлюються всі деталі скоєних правопорушень. Хід слідства перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Довідково:

Згідно із законом, злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Муніципали ліквідували хрест зі сміття на березі Стиру
14 лютий, 22:07
У Луцьку вшанують пам’ять Героя Максима Гринчишина
14 лютий, 21:43
Волинська банда переправляла через кордон дітей
14 лютий, 21:23
Більшість лучан можуть опинитися без водопостачання
14 лютий, 21:12
Концерт-реквієм і хода: у Луцьку вшанують загиблих на війні в Афганістані
14 лютий, 20:48
Схожі новини
На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо На Волині прикордонники затримали контрабандне м’ясо
04 січень, 11:51
Польські прикордонники вилучили контрабанду сигарет із Волині Польські прикордонники вилучили контрабанду сигарет із Волині
28 листопад, 2017, 02:15
На Волині контрабандисти використовують неповнолітніх для «оборудок» На Волині контрабандисти використовують неповнолітніх для «оборудок»
15 листопад, 2017, 09:39
Суд арештував Mercedes, в якому знайшли 3 тонни контрабандного м’яса Суд арештував Mercedes, в якому знайшли 3 тонни контрабандного м’яса
07 листопад, 2017, 07:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Через аварію низка сіл на Волині опинилися без газу
Сьогодні, 02:01
 0
Поліція просить допомогти розшукати зниклого юнака
Сьогодні, 00:59
 0
Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat
Сьогодні, 00:25
 0
Медіа
відео
1/8