У Луцьку вшанують пам’ять Героя Максима Гринчишина
14 лютий, 21:43
У Луцьку відбудуться поминальні заходи з нагоди роковин трагічної загибелі від снайперської кулі військовослужбовця Максима Гринчишина.
Про це у Facebook написала волонтерка Любов Казмірчук.
«Час летить неймовірно швидко, і ось вже днями буде рік, як Тебе немає з нами, рідний наш Максе...Вже рік, як тримаєш небо, і лиш рік, як не вщухає біль у серці...» - написла вона.
За словами Любові Казмірчук, цієї суботи, 17 лютого, відбудеться вшанування пам'яті Максима Гринчишина, який рік тому загинув від снайперської кулі.
Орієнтовний розклад:
10.00 (після ранкового богослужіння, яке розпочинається о 09.00) - поминальна панахида у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ( м.Луцьк, вул., Градний узвіз, 1)
10.30 - від'їзд від собору автобусом до кладовища в с. Гаразджа.
11.00 - поминальна панахида біля могили Максима на кладовищі у с. Гаразджа.
Довідково:
Максим Гринчишин (позивний «Прометей») загинув 19 лютого 2017 року у промзоні Авдіївки. Кмандир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 ОМБР. Нагороджений орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня» (посмертно) Посмертно присвоєно звання лейтенант.
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Про це у Facebook написала волонтерка Любов Казмірчук.
«Час летить неймовірно швидко, і ось вже днями буде рік, як Тебе немає з нами, рідний наш Максе...Вже рік, як тримаєш небо, і лиш рік, як не вщухає біль у серці...» - написла вона.
За словами Любові Казмірчук, цієї суботи, 17 лютого, відбудеться вшанування пам'яті Максима Гринчишина, який рік тому загинув від снайперської кулі.
Орієнтовний розклад:
10.00 (після ранкового богослужіння, яке розпочинається о 09.00) - поминальна панахида у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ( м.Луцьк, вул., Градний узвіз, 1)
10.30 - від'їзд від собору автобусом до кладовища в с. Гаразджа.
11.00 - поминальна панахида біля могили Максима на кладовищі у с. Гаразджа.
Довідково:
Максим Гринчишин (позивний «Прометей») загинув 19 лютого 2017 року у промзоні Авдіївки. Кмандир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 ОМБР. Нагороджений орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня» (посмертно) Посмертно присвоєно звання лейтенант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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