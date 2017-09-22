У Луцьку вшанують пам’ять Героя Максима Гринчишина

У Луцьку відбудуться поминальні заходи з нагоди роковин трагічної загибелі від снайперської кулі військовослужбовцяПро це у Facebook написала волонтерка«Час летить неймовірно швидко, і ось вже днями буде рік, як Тебе немає з нами, рідний наш Максе...Вже рік, як тримаєш небо, і лиш рік, як не вщухає біль у серці...» - написла вона.За словами Любові Казмірчук, цієї суботи, 17 лютого, відбудеться вшанування пам'яті Максима Гринчишина, який рік тому загинув від снайперської кулі.Орієнтовний розклад:10.00 (після ранкового богослужіння, яке розпочинається о 09.00) - поминальна панахида у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ( м.Луцьк, вул., Градний узвіз, 1)10.30 - від'їзд від собору автобусом до кладовища в с. Гаразджа.11.00 - поминальна панахида біля могили Максима на кладовищі у с. Гаразджа.Максим Гринчишин (позивний «Прометей») загинув 19 лютого 2017 року у промзоні Авдіївки. Кмандир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 ОМБР. Нагороджений орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня» (посмертно) Посмертно присвоєно звання лейтенант.